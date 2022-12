Calcio, l’Agropoli torna alla vittoria contro il Faiano. Tre punti grazie all’ultimo arrivato

L’Agropoli agguanta la vittoria nel finale in quel di Faiano.

Decide il nuovo acquisto Abayian.

In una partita dalle poche emozioni arriva l’incornata vincente del bomber sudamericano dei cilentani a regalare tre punti d’oro.

Faiano – Agropoli. La partita

La prima frazione viaggia sul filo dell’equilibrio con le due squadre che si equivalgono totalmente, l’unica occasione degna di nota è la traversa di Abayian al 37’, poi poco altro e squadre che vanno a riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa il canovaccio dalla partita non cambia e le squadre continuano ad equivalersi. L’occasione più grande per la squadra di casa capita sui piedi di Campione al 66’, lanciato a rete da un’apertura sbagliata di Monteiro, l’attaccante tenta la conclusione dal limite dell’area ma la sfera termina di poco fuori.

La partita sembra destinata a terminare in parità, ma all’89’ arriva la giocata di Natiello che arpiona un pallone in area di rigore e lo pennella sulla testa di Abayian che lo spinge in rete per l’1-0.

Nei minuti di recupero non accade più nulla e l’Agropoli agguanta una vittoria contro il Faiano quasi insperata.