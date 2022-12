Un premio dedicato a Giancarlo Siani. L’iniziativa dedicata agli studenti del Cilento

Il comune di Castelnuovo Cilento istituirà il premio Giancarlo Siani. La decisione, presa dall’amministrazione comunale, retta dal sindaco Eros Lamaida e approvata con apposita delibera di giunta, coinvolgerà gli studenti del V anno dell’Istituo Superiore Ancel Keys della cittadina.

Un premio dedicato a Giancarlo Siani. L’iniziativa

“Il comune intende premiare le ragazze e i ragazzi che si saranno distinti per il loro impegno nell’ambito scolastico, per le iniziative solidali, nell’ambito dello sport e per le iniziative volte al bene comune. Si tratta di un modo per indicare alle giovani generazioni la strada dell’impegno civile” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Nel dettaglio, il “Premio Giovani – Giancarlo Siani” consisterà nell’erogazione di 150 euro che saranno attribuiti a nove alunni meritevoli.

Per l’assegnazione sarà nominata una commissione ad hoc composta da rappresentanti qualificati del comune, della scuola, dell’associazionismo e dello sport. Gli esaminatori provvederanno a valutare le candidature avanzate da ogni partecipante. In questo modo saranno valorizzati concretamente il merito e le storie positive e di forte impegno personale o collettivo.

Chi era Siani

Nato a Napoli nel 1959, Giancarlo Siani era un cronista de Il Mattino. Si occupò più volte della criminalità organizzata denunciando le attività della camorra sul territorio. In un articolo del 10 giugno parlò dell’arresto del boss Valentino Gionta, svelando che fu possibile grazie ad una soffiata di storici alleati del clan Nuvoletta che tradirono i Gionta in cambio di una tregua con i casalesi. Per questo il boss Angelo Nuvoletta, per volontà del mafioso Totò Riina, ne ordinò l’uccisione. era il 1985. Ora Castelnuovo Cilento ricorderà Giancarlo Siani con un premio.