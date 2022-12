Home/Cronaca/ Trovato in possesso di 120 grammi di cocaina: arrestato 59enne di Sapri

Trovato in possesso di 120 grammi di cocaina: arrestato 59enne di Sapri Trovato in possesso di cocaina, 59enne arrestato in flagranza. Alla vista dei militari l’uomo ha tentato inutilmente di disfarsi della droga