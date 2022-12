Confesercenti al fianco dei piccoli comuni per organizzare eventi di Natale. Le iniziative nel Vallo di Diano

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, in campo al fianco dei comuni del comprensorio per organizzare iniziative dedicate al periodo del Natale. Un modo per aiutare in particolare i piccoli centri a far vivere ai propri cittadini l’atmosfera natalizia.

Le parole della presidente Aquino

“Continua – afferma la presidente Aquino – la nostra presenza e vicinanza alla comunità del territorio del Vallo di Diano, attraverso il sostegno agli eventi natalizi per animare i nostri piccoli borghi e incentivarne il settore commerciale, a dimostrazione anche dell’importanza della presenza sul territorio di un’associazione realmente vicina alle imprese”.

Confesercenti al fianco dei comuni per eventi di Natale

I comuni di Sala Consilina, San Rufo, Teggiano, Polla e Sant’Arsenio hanno avuto il sostegno della Confesercenti Vallo di Diano e della Confesercenti provinciale di Salerno, attraverso un contributo erogato dalla Camera di Commercio di Salerno, per dare vita ad attività natalizie volte a creare una coinvolgente animazione territoriale e sociale sul territorio.

Gli appuntamenti

A Sant’Arsenio primo appuntamento l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Anche a Polla il giorno dell’Immacolata si è tenuta l’accensione dell’Albero in Piazza Santa Barbara. A Sala Consilina, ieri, il Falò dell’Immacolata. A San Rufo l’appuntamento è nei fine settimana: 10 e 11 e 17 e 18 dicembre, dalle 17, nel centro storico, con la casetta di Babbo Natale, animazione e mercatini dell’artigianato.