Attivo ambulatorio pediatrico ad Ottati: maggiore assistenza per i bambini

Da gennaio anche Ottati potrà avvalersi dell’ambulatorio pediatrico. Il pediatra di libera scelta, Dott. Esposito Elia, infatti, per una volta al mese, riceverà i pazienti nel piccolo borgo cilentano. L’ambulatorio è presso l’Ambulatorio Medico di Via XXIV Maggio – allocato presso l’ex Municipio.

Attivo un ambulatorio pediatrico ad Ottati: le informazioni utili

I genitori dei bambini già possono prenotare un primo appuntamento che si terrà il 19 gennaio a partire dalle ore 16:00. È un modo per andare incontro ai cittadini impossibilitati a raggiungere Roccadaspide dove si trova la sede del Distretto Sanitario 69.

Il commento

“Da tempo sollecitavamo la necessità di avere un Ambulatorio periferico per le consulenze pediatriche, oltre alla sede fissa ed unica del DS69 Capaccio/Roccadaspide stabilita a Roccadaspide, e siamo grati all’impegno e alla bontà del Dott. Esposito” ha affermato il sindaco, Elio Guadagno.

I disagi

In diversi comuni, in particolare delle aree interne del Cilento e degli Alburni, sono stati segnalati disagi dovuti all’assenza di adeguata assistenza medica, pediatrica e non solo, ecco perché l’attivazione dell’ambulatorio di Ottati assume particolare importanza per la popolazione.