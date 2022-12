A Salerno tornano i migranti: oggi ne sbarcheranno 248

Tornano i migranti a Salerno. La nave Geo Barents, della Ong Medici senza frontiere sbarcherà in porto dopo aver ottenuto il via libera da parte del governo. A bordo della nave ci sono 248 migranti. Sono stati salvati in mare in tre diverse operazioni di salvataggio dagli attivisti di Medici senza frontiere.

Il viaggio della Geo Barents

Durante la navigazione della Geo Barents, le autorità erano intervenute già in tre circostanze per garantire sbarchi di persone a bordo dovuti a motivi medici. L’ultimo un minore non accompagnato di 14 anni che aveva forti dolori addominali. Invece in precedenza era stata fatta scendere una donna incinta e Fatima, che aveva partorito sulla nave, su cui viaggiava insieme ai suoi quattro figli.

Lo sbarco dei migranti a Salerno

«Dopo due richieste di luogo sicuro inviate alle autorità italiane, è stato assegnato il porto di Salerno per lo sbarco dei 248 migranti, bambini, donne e uomini attualmente a bordo della Geo Barents», ha annunciato ieri la Ong su Twitter, «impiegheremo oltre 24 ore per arrivare a Salerno con condizioni meteo avverse, ma avere un luogo sicuro per lo sbarco è finalmente una buona notizia per tutte le persone sopravvissute dopo le esperienze traumatiche che hanno affrontato».

Sulla Geo Barents, quando si è diffusa la notizia del via libera al porto sicuro, i migranti a bordo si sono lasciati andare ai festeggiamenti dopo giorni di forte stress e incertezza.

Complessivamente sono due le navi che approderanno in Italia cariche di migranti: una a Salerno arriverà già oggi; l’altra è la Louise Michel, nave tedesca di piccole dimensioni, giunta a Lampedusa.