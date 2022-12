Resistenza a pubblico ufficiale e condotta antigiuridica: arrestato 25enne di Battipaglia

Nella serata di ieri, la pattuglia dei caschi bianchi del locale comando, in servizio nel centro cittadino, notava un giovane a bordo di monopattino elettrico che zigzagava e procedeva contromano in via Mazzini, creando non pochi problemi alla circolazione e seminando panico tra gli utenti della strada.

Arresto del giovane 25enne: i fatti

Intercettato all’intersezione tra via Mazzini e via Pastore, il giovane realizzava ulteriore condotta antigiuridica, chiudendo volutamente lo specchietto retrovisore dell’auto di servizio dei caschi bianchi.

Gli agenti riconosciuto il soggetto e rintracciato successivamente all’interno di un’attività di ristorazione in Piazza A. Moro, hanno proceduto alle attività di rito.

L’uomo, alla vista degli agenti in divisa è andato in escandescenza opponendo resistenza a mezzo violenza e minaccia al fine di sottrarsi alle operazioni di accompagnamento negli uffici della polizia locale, per idenficazione.

Nonostante la resistenza del soggetto gli agenti procedevano al suo arresto

L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, disposti dal Magistrato di turno, sarà processato per direttissima proprio in queste ore.

“Un plauso, da parte del Dirigente della Polizia Locale, agli agenti intervenuti nella difficile operazione dell’arresto. Tutto ciò dimostra, ancora una volta, la professionalità e la preparazione degli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Battipaglia”, si legge nella nota diramata dall’ufficio comunicazione di Palazzo di Città