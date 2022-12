Oggi ci lasciava Franco Franchi, considerato tra i più bravi comici in Italia | Almanacco 9 dicembre

Almanacco del 9 dicembre. Oggi un venerdì che sembra un lunedì, vediamo gli avvenimenti del giorno, le curiosità, il Santo del giorno.

Santo del 9 dicembre

San Siro di Pavia (Vescovo)

Significato del nome Siro

Nasce dal termine greco “Syrios”, abitante della Siria, mutuato poi nel soprannome etnico latino “Syrus” o “Syrianus”, “della Siria” che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria. Il nome, frequente anche tra i liberti per tutta l’epoca imperiale, ebbe scarsa fortuna tra i cristiani, anche se è ancora oggi presente, in alcune aree del Centro Nord.

Proverbio del 9 dicembre

Bacco, tabacco e Venere riducon l’uomo in cenere.

Aforisma del 9 dicembre

Tutte le feste della Chiesa sono belle… La Pasqua, sì, è la glorificazione… Ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1983 – Al cinema esce Scarface «Mi prendo il mondo e tutto quello che c’è dentro». In questa frase c’è tutta la determinazione di Tony Montana, il protagonista di Scarface, pellicola cult del genere gangster che debuttò nelle sale cinematografiche il 9 dicembre del 1983.

1979 – Debellato il vaiolo «…il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità e deturpazione nella sua scia e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America». Con questa risoluzione l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta. Fu il primo caso (e unico fino al 2011, dopo il debellamento della peste bovina) di malattia infettiva completamente eliminata.

Sei nato il 9 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Hai un temperamento ardente, appassionato ed ingegnoso. La tua vita è ricca di avvenimenti imprevisti, a volte piacevoli a volte no, che soddisfano il tuo gusto d’avventura. Sei particolarmente portato alle professioni artistiche, dove riveli talento e creatività. Nella vita affettiva avrai dapprima molte avventure e, più tardi, un solo grandissimo amore, intenso, passionale, travagliato e “per sempre”.

Celebrità nate il 9 dicembre

1959 – Bianca Berlinguer: Esponente di punta del giornalismo italiano, da oltre vent’anni è una protagonista dell’informazione televisiva sulla rete pubblica. Nata a Roma, il padre è Enrico Berlinguer.

1920 – Carlo Azeglio Ciampi: Toscano di Livorno, è stato per un quarto di secolo un esponente di primo piano della vita economica e politica dell’Italia. Dopo l’impegno nella guerra di resistenza, tra le file del Partito d’Azione, dal 1946 ha iniziato la carriera nella Banca d’Italia, culminata con la nomina a governatore nel 1979. Chiamato a guidare un governo tecnico tra il 1993 e il 1994, è stato ministro del Tesoro (dall’aprile 1996 al maggio 1999) e si è occupato principalmente della riduzione del debito pubblico italiano, in previsione dell’ingresso del Paese nell’Euro.

1953 – John Malkovich: Un fenomeno della recitazione, apprezzato dai migliori registi americani ed europei. Nato a Christopher nell’Illinois, la sua impostazione è tipica dell’attore di teatro con una lunga esperienza alle spalle.

Scomparsi il 9 dicembre

1641 – Antoon van Dyck Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641, fu il primo pittore di corte in Inghilterra. Principale discepolo di Rubens, viaggiò molto per l’Italia, studiando i Maestri italiani del Quattrocento e Cinquecento e assimilando diverse maniere e diverse tipologie di pittura.

1992 – Franco Franchi Siciliano doc, di Palermo, Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, è a ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l’attore Ciccio Ingrassia (la coppia è nota come Franco e Ciccio).