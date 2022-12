Quinta edizione del Premio Nazionale Antonio Pianese, a Vallo il cerimoniale di premiazione

Il 29 dicembre 2022, ore 17,00, presso Aula Consiliare – Palazzo della Cultura a Vallo della Lucania, è in programma il cerimoniale di premiazione degli assegnatari 2022 della quinta edizione del premio “Antonio Pianese”.

Un’edizione dedicata alla lotta alle mafie e alla valorizzazione dell’impegno sociale

Questa edizione è dedicata alla lotta contro le mafie, al contrasto ai femminicidi, alla valorizzazione dell’impegno sociale e culturale di ogni cittadino, per un contributo utile e concreto al miglioramento della società.

Dall’associazione “Libera. Nomi e numeri contro le Mafie” di Don Luigi Ciotti, alla referente nazionale delle Vittime di reato di femminicidio Katia Villirillo di Crotone, mamma di Giuseppe Parretto (diciottene assassinato da un pluripregiudicato calabrese), nonchè, presidente dell’Associazione “Libere Donne” di Crotone.

Dai generosi coniugi Rosa Guarracino e Aniello Rea di Cannalonga, ai due premi alla memoria di due donne meravigliose, grandi sostenitrici della Vacanza del Sorriso, Concetta Varamo di Caselle in Pittari e Michelina Monaco di Monte San Giacomo, dalla solidale Associazione Ca’pacciàmm di Capaccio, al generoso Gruppo Musicale Rittantico di Novi Velia , per finire con la giovanissima ambasciatrice della Vacanza del Sorriso Mary Paolillo di Angri, già beneficiaria in quanto patologica della Vacanza del sorriso ricreativa.

Saranno ospiti sindaci e altre autorità locali.