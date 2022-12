Un altro grande traguardo raggiunto dalla Dirty Dancing School di Agnese di Biasi ad Atene

Un importante riconoscimento arriva, ancora una volta, per la scuola Dirty Dancing School di Agnese di Biasi. Gli atleti, capitanati dalla Maestra Agnese, erano partiti alla volta della Grecia per partecipare a questa importante competizione.

Vittoria per Giusy Comunale, 4 medaglie d’oro per lei

Una grande rivincita i campionati del mondo di Atene per Giusy Comunale che ha tenuto stretto il titolo vinto nel 2019, portandosi a casa ben 4 medaglie d’oro. Reduce da un infortunio importante, la rottura del malleolo che l’aveva allontanata dalle piste per un anno.

«Ho pianto nel vederla ballare pensavo che dopo questa caduta non l’avrei più rivista ballare invece, con tanto impegno pazienza allenamento è ritornata a brillare ed io con lei, la dimostrazione che la passione la voglia di fare e le persone giuste vicine ti fanno rialzare più forte di prima per questo ringrazio anche njegos Visnjic mental coach che l’ha seguita passo passo per dargli l’energia giusta per rincorrere e perseguire senza interferenze l’obiettivo».

Dario Agresta e Giuseppe Niglio medaglia d’argento e di bronzo nel latin style maschile, una scoperta sorprendente e inaspettata venuti al mondiale per fare esperienza hanno passato i turni nelle categorie più importanti raggiungendo addirittura le semifinali poi è arrivato il titolo nel duo maschile.

Sorprendente anche volpe Mariachiara e Marrocco Cristina che alla loro prima esperienza internazionale nel solo latin style si sono distinte nella categoria più alta lasciandoci tutti sbalorditi. Che dire poi della finale di Annagrazia Anaclerico, che ha spazzato via oltre 150 atlete classificandosi nelle big top della juniors

«Grazie ragazzi mi avete fatto sognare emozionare, esultare, mi avete reso felice, il duro lavoro l’amore la dedizione ripaga sempre»