Natale sempre più solidale: «Regala un sorriso…con un giocattolo», l’iniziativa di Campagna

“Regala un sorriso… con un giocattolo”, è questa l’iniziativa solidale organizzata dai Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna in occasione del Natale.

Le modalità per partecipare all’iniziativa, regala anche tu un sorriso ad un bambino

Si tratta di una vera e propria raccolta di giocattoli che inizierà l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, a partire dalle ore 16:30 e fino alle 19:30, presso la sede della Protezione Civile in Via A. Pertini a Quadrivio di Campagna.

I volontari del locale Nucleo Comunale, coordinati da Gerardo Landi, raccoglieranno i giocattoli dei donatori per poi consegnarli all’Unità Pastorale del Centro Storico di Campagna che provvederà a distribuirli avvalendosi della collaborazione degli altri parroci del territorio.

La sede per le donazioni resterà aperta non solo l’8 dicembre ma anche nei giorni 10, 11, 17 e 18 dicembre negli stessi orari, ossia dalle 16:30 alle 19:30. Per tutte le informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri 082 503714 e 333 4950132.

Le finalità

Si tratta di un modo per regalare un sorriso anche ai bambini che, trovandosi in condizioni di svantaggio, non hanno la possibilità di ricevere alcun giocattolo in dono per Natale. «Sono grato a tutti i Volontari per questa splendida idea che dimostra ancora una volta il loro senso di altruismo e di vicinanza verso l’intera cittadinanza.

Con la speranza che l’iniziativa riscuota un buon successo, invito tutti i Volontari a non mollare in questa loro dedizione perché è di esempio per tutti noi e anche per le piccole generazioni»- ha affermato il sindaco di Campagna, Roberto Monaco.