Giungono al termine i viaggi di Cilento Travel Experience: ultime due tappe a Rutino e Agropoli

Giunge a termine il viaggio con le meravigliose escursioni portate avanti dal Cilento Travel Experience. Un viaggio alla riscoperta degli antichi borghi con le bellezze paesaggistiche e l’immenso patriomonio artistico-culturale che possiede il territorio cilentano.

Ecco gli ultimi due appuntamenti in programma

Sabato 10 Dicembre, alle ore 15.00, avrà inizio il viaggio tra i vicoli, gli scorci e le tradizioni artistico-culturali ed enogastronomiche del comune di Rutino, il paese conosciuto per il Volo dell’Angelo.

Domenica 11 Dicembre, sempre dalle ore 15.00, si prosegue con una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche, i suggestivi scorci e gli antichi sapori del borgo di Agropoli, la porta del Cilento. In entrambe le tappe, a dare il benvenuto ci sarà la simpatica giullarata della compagnia “Animazione 90”, che concluderà il percorso, proponendo famosi racconti del Cilento in una forma spettacolarizzata.

Il commento

«Sarà un momento di festa e di partecipazione per la nostra comunità che accoglie sempre con gioia i nuovi visitatori. Rutino è un gioiellino del Cilento, orgoglioso di far parte di una rete come l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento che ci consente di valorizzare e far conoscere il nostro borgo grazie ad iniziative sempre più innovative e aperte al mondo esterno»- dichiara il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo.

«Cilento Travel Experience fa tappa ad Agropoli. Un viaggio esperienziale alla scoperta del borgo antico, tra le principali ricchezze della nostra città»– dichiara Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli- Una nuova vetrina per far conoscere gli angoli più nascosti e ricchi di fascino, tra luoghi accattivanti e sapori d’altri tempi. In questi giorni, il centro storico è ancora più bello, con le diverse attrazioni natalizie collegate al progetto “Il borgo di Babbo Natale” che sta riscuotendo notevole riscontro. Sarà una piacevole esperienza per tutti gli ospiti».

Con questi due ultimi appuntamenti si concludono i Viaggi del Viandante e del Gusto di Cilento Travel Experience, un progetto, finanziato dai fondi regionali POC Campania 2014/2020, che ha visto il Comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Rutino, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara.

La partecipazione è limitata a max 25 persone per ciascun tour con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience, scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com oppure telefonare al 3890309729.