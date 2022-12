Come scegliere le giuste tende da sole

Quando si decide di arredare casa oppure un’attività, ci sono una serie di fattori da prendere in considerazione, tra cui ritroviamo le tende da sole. Si tratta di un aspetto fondamentale per riparare al meglio la stanza dai raggi del sole e rendere l’ambiente più fresco. Chiaramente la fase di scelta è abbastanza complessa in quanto sul mercato è possibile trovare una grandissima quantità di varianti a nostra disposizione, rendendo il tutto più complicato. Per fortuna in soccorso dei clienti c’è sempre MyBlind, leader del settore e che da anni protegge la casa e le attività di chiunque dal sole e da occhi indiscrete, con tende adatte per tutte le situazioni. Se cercate tende da sole di ottima qualità, basta fare un salto sul loro sito per scegliere quelle che più vi piacciono e soddisfano.

Chiaramente prima di acquistarle bisogna prima capire a cosa ci serviranno e quali tipologie esistono.

Le tipologie di tende da sole

Come accennato nel mercato delle tende, e anche su MyBlind, è possibile trovare un’ampia categoria di tende da sole che si adattano per scopi diversi. Di seguito elenchiamo quelle più utilizzate al momento:

Tende da sole a caduta: Quando parliamo di tende da sole a caduta, non intendiamo altro che una tipologia di tenda che dall’alto scende verso il basso. Per intenderci sono quelle che si vedono sui balconi delle abitazioni;

Tende da sole con guide laterali: come suggerisce il nome tende da sole con guide laterali, sono quelle che hanno appunto delle guide molto solide che le mantengono salde in casi di vento forte. Questa tipologia di tenda comprende moltissimi modelli, tra cui anche quelle a caduta. Se ci fate caso moltissime attività e abitazioni decidono di adottarle, in modo da chiudere il balcone e avere più privacy e riparo;

Tende a bracci: passiamo poi alle popolari tende da sole a bracci. Probabilmente insieme a quelle a caduta sono le più popolari e utilizzate. Sono estendibili e vengono sorrette da dei bracci che non sono fissi, ma si possono regolare in base a quanto vogliamo la tenda aperta. I bracci i più delle volte non sono visibili, quindi si tratta di una soluzione molto gradevole da vedere;

Tende a capottino: sono spesso utilizzate fuori dai negozi e creano una zona d’ombra sull’uscio e sulle finestre, così da non permettere al sole di entrare all’interno, mantenendo sempre l’ambiente fresco;

Tende a rullo da esterno: le tende da sole a rullo da esterno sono l’ultima frontiera per proteggersi dal sole e avere molta privacy. Vengono montate all’esterno delle finestre o dei balconi, così da avere una protezione in più;

Tende da sole motorizzate: infine abbiamo le tende da sole motorizzate. Qualsiasi tenda voi vogliate è possibile sceglierla sia manuale sia motorizzata. In quest’ultimo caso verrà affiancato un motorino che avrà la funzione di farla abbassare e alzare a proprio piacimento.

I tessuti

Una volta scelta la tipologia di tenda, bisogna pensare al materiale. Chiaramente non possiamo scegliere il materiale di una tenda da sole a caso, ma vanno presi in considerazione alcuni aspetti fondamentali, come la zona dove si applica e quanto sole c’è. Nel caso in cui vivete in Cilento, potreste pensare di adottare una tenda molto spessa, che protegga in maniera efficace dal sole, mentre se abitate in zone meno soleggiate, allora una tenda con tessuto leggero è l’ideale.

Inoltre controllate che sia resistente al sole e all’acqua, in modo da non doverla buttare via dopo qualche utilizzo anche sotto la pioggia.

Quanto budget si può spendere?

Una volta scelto la tenda da sole preferita, non resta altro che conoscere il prezzo. È un fattore che dipende molto dal tipo di tenda e materiale che si è scelto. Per non avere sorprese in fase di acquisto, provate a ricercare informazioni online sui vari modelli, così da farvi un’idea e stabilire quanto poter spendere.

Mettete in conto che non potrete installarle da soli, ma c’è bisogno di esperti che vadano a fissarle fuori al balcone o la finestra, quindi considerate anche di dover pagare la manodopera.