Basket: Sala Consilina si aggiudica il derby salernitano. Super Agropoli s’impone all’over time

Nel campionato di Serie B la Diesel Sala Consilina espugna il campo dell’Arechi Salerno e si aggiudica il derby provinciale. Il quintetto ospite domina ampiamente i primi 10’ chiudendoli sul risultato di 14-26. Nel secondo quarto arriva però la reazione dei salernitani che, trascinati da Moffa, si rifanno sotto accorciando lo svantaggio e riportandosi a -6 all’intervallo sul risultato di 34-40. Alla ripresa di gioco è ancora una volta la Diesel tecnica ad entrare meglio in campo, Gaye martella la retina dalla lunga distanza, Misolic domina sotto canestro e i blue boys trovano così un vantaggio importante con il tabellone che indica 51-67 al termine del terzo periodo di gioco. Negli ultimi 10 minuti di gara, complici diverse sbavature dei blue boys, la squadra di casa riesce a rientrare in partita. I minuti finali del match diventano così incandescenti, la Virtus sembra averne di più ma la Diesel Tecnica stringe i denti e alle triple di Laquintana risponde prima Cimminella dalla lunga distanza e Heerkma poi dalla lunetta che archivia la pratica derby e porta a 6 punti in classifica i blue boys.

Nel campionato di Serie C l’Agropoli, in un Pala Green infuocato dall’entusiasmo dei tifosi, ha la meglio sulla seconda della classe Step Back Caiazzo, in una partita dalle mille emozioni conclusasi all’overtime con il risultato di 81-74.

Inizia subito bene l’Agropoli conducendo il gioco per il primo quarto, offrendo ottime trame di gioco sia in fase difensiva che offensiva, d’altro canto la squadra ospite non resta a guardare e la partita è equilibrata per tutta la prima frazione.

Nella ripresa il copione non cambia il Caiazzo prova la fuga ma l’Agropoli non molla un centimetro rispondendo colpo su colpo, si arriva ai minuti finali e i delfini vanno in svantaggio di due punti, ma ci pensa Palma a riagguantare il pari con due liberi, quindi si va all’overtime sul 69-69.

All’overtime l’Agropoli sospinta dal suo pubblico riesce a trovare l’allungo definitivo prima con la tripla di Norci e poi con le ottime giocate di Spinelli e Borrelli, la partita termina con il risultato finale di 81-74.

Vittoria di prestigio per la compagine Agropolese che sembra aver trovato la quadra giusta tra senatori e nuove leve.