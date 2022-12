Alluvione nel Vallo di Diano. Ok dalla Regione alle somme urgenze presentate dal Consorzio per ripristinare gli argini dei fiumi

La Regione Campania con tre decreti ha approvato le somme urgenze presentate nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano-Tanagro e relative ai lavori di ripristino delle rotture arginali verificatesi per effetto delle ultime piogge alluvionali.

La nota del Presidente Beniamino Curcio

«Un vero e proprio sospiro di sollievo per il Consorzio di Bonifica che, con grande senso di responsabilità, aveva dato inizio ai lavori anche senza la formale approvazione delle perizie da parte della Regione», sottolinea una nota dell’ente a firma del Presidente Beniamino Curcio. Curcio, inoltre aggiunge, che «non c’era tempo da perdere perché le quattro rotture arginali costituivano una falla nel sistema idrografico del comprensorio e quindi una minaccia concreta per le aree colpite in caso di ulteriori eventi alluvionali. Per questa ragione, subito dopo il Consiglio di lunedì scorso, spiega, abbiamo deciso di andare avanti per porre rimedio all’angosciante situazione di emergenza e di pericolo che si era venuta determinare con la rottura degli argini. Ora, con l’arrivo dei decreti e, quindi, con il finanziamento delle opere da parte della Regione, siamo tutti più tranquilli».

Sono quattro gli interventi affidati all’ente consortile del Vallo di Diano e due ditte locali. Due riguardano la riparazione dei danni che si sono registrati lungo il parallelo sinistro del Tanagro, a monte e a valle del Ponte S. Agata in territorio di Sala Consilina. Il terzo intervento riguarda il ripristino delle rotture arginali registratesi in prossimità della confluenza del Campigliole col Tanagro, sempre in territorio di Sala Consilina. Il quarto intervento interessa direttamente il Tanagro, ovvero la rottura arginale verificatasi in territorio di Sassano, a valle del Ponte Caiazzano.

I lavori, diretti dall’Ing. Comuniello del Consorzio di Bonifica, sono in fase avanza di attuazione e tra pochi giorni saranno ultimati. E’ stata per il Consorzio, sottolinea Beniamino Curcio, una vera e propria corsa ad ostacoli.

Ma alla fine il nostro impegno, la nostra responsabilità e il nostro coraggio di agire a prescindere dai formalismi e dalle competenze ci hanno consentito di raggiungere l’obiettivo della riparazione tempestiva dei danni.Un particolare ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile della Regione diretto dal Dr Giulivo per la celerità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni ed operati gli impegni di spesa”.