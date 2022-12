Prima Categoria: San Marco Agropoli e Vatolla ok

Vittorie importanti per San Marco e Real Vatolla, ora la classifica del campionato di Prima Categoria Girone H fa sognare. Il San Marco supera in rimonta per 3-2 il Real Bellizzi e continua a stazionare nelle zone nobili della classifica.

Altra vittoria di prestigio anche per il Real Vatolla che dopo aver superato la Battipagliese sabato scorso, questa volta si impone con un finale thriller sul campo ostico del Faraone per 1-2, con questo risultato i ragazzi di mister Voza mantengono il passo delle dirette concorrenti alla vittoria finale.

Tonfo casalingo della Battipagliese, superata per 2-4 sul proprio terreno di gioco dal Macchia.

Pareggia 2-2 a sorpresa l’Atletico Pisciotta contro la penultima della classe Pro Colliano, con questo ulteriore stop i neri verdi si allontanano dalla zona play off.

Il Campagna Calcio liquida la pratica Rovella con un secco 0-3 e balza da sola al comando della classifica del Girone H.

Risultati

Olevanese 1 – Olympica Cilento 1

San Marco Agropoli 3 – Real Bellizzi 2

Faraone 1 – Vatolla 2

Atletico Battipaglia 2 – Ascea 2

Battipagliese 2 – Macchia 4

Pro Colliano 2 – Atletico Pisciotta 2

Rovella 0 – Campagna 3

Classifica

Campagna 25

San Marco Agropoli 22

Battipagliese 20

Real Vatolla 20

Atletico Battipaglia 20

Faraone 20

Real Bellizzi 18

Macchia 17

Atletico Pisciotta 15

Olevanese 13

Olympica Cilento 10

Ascea 9

Colliano 2

Rovella 1