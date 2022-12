Auto contro spartitraffico, l’automobilista si allontana dal luogo del sinistro. Giallo sull’incidente ad Agropoli

Incidente stradale nel corso della notte all’incrocio tra via Taverne e viale Umbria, ad Agropoli. Un’auto, una LYNK & CO, è finita violentemente contro lo spartitraffico posto lungo la carreggiata. È accaduto intorno alla mezzanotte. Alcuni residenti, udito il rumore dello schianto, hanno allertato i soccorsi.

Incidente ad Agropoli: i soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agropoli, i quali hanno a loro volta attivato i vigili del fuoco del locale distaccamento per garantire la messa in sicurezza del veicolo elettrico.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto l’automobilista non era presente nelle vicinanze. Sembrerebbe che l’auto fosse stata presa a noleggio. L’assenza di tracce di sangue all’interno dell’ abitacolo lascia pensare che il conducente ed eventuali passeggeri a bordo non abbiano subito ferite.

La vettura, invece, ha riportato seri danni. Dopo la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco il veicolo è stato rimosso con il carro attrezzi. Indagini in corso sull’accaduto.

Il precedente

Soltanto 24 ore prima un altro incidente si era registrato ad Agropoli, in via Alcide De Gasperi. In questo caso una Renault guidata da un cittadino bengalese aveva investito un connazionale che viaggiava a bordo di un monopattino provocandogli lesioni.