Un Natale dedicato ai più piccoli, ecco le iniziative a San Rufo

Il periodo natalizio è entrato, ufficialmente, nel vivo. La Proloco e l’Amministrazione Comunale di San Rufo, anche quest’anno, in occasione del Natale, rivolgono la propria attenzione ai più piccini, i veri protagonisti del tanto atteso periodo festivo.

A San Rufo arriva Santa Claus

La “Casa di Babbo Natale” che tanto successo ha riscosso lo scorso Natale, amplia i propri confini e si trasforma nel “Vicolo di Babbo Natale”.

Un’atmosfera magica nel borgo che si trasformerà nel “paese dei balocchi”

Un luogo magico che prenderà forma nel centro storico di San Rufo e che, nella suggestione di spazi all’aperto ad ambienti al chiuso, illuminati ed addobbati creando atmosfere calde ed accoglienti, permetterà di tornare a vedere il mondo con gli occhi dei bambini.

Non mancherà la già collaudata sinergia con l’Istituto Professionale “Criscuolo” di Polla per i Servizi Sanitari, i cui alunni saranno parte dinamica della manifestazione svolgendo attività di animazione ed intrattenimento per le quali vengono sapientemente formati durante il percorso di studi.

Partecipanti attivi anche i giovani alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di San Rufo, alcuni dei quali potranno partecipare ad un laboratorio creativo tenuto da un talentuoso artigiano attivo nel Vallo di Diano.

Sarà possibile passeggiare e apprezzare i prodotti tipici

Il percorso sarà ulteriormente arricchito da stand che esporranno prodotti tipici, artigianali, ed articoli natalizi.

Degustazioni per grandi e piccini, con banchi per dolci e salati, tutti nella tipicità della tradizione natalizia a rievocare l’atmosfera più coinvolgente dell’anno.

Ecco gli appuntamenti con Babbo Natale

Babbo Natale aspetta i giovani visitatori ed i loro accompagnatori sabato 10 e domenica 11 dicembre e ancora sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 17 alle 20 presso il centro storico di San Rufo con ingresso dal “Bar di Zia Tresina”, per ricevere le letterine, firmare autografi, scattare foto ricordo, giocare e chiacchierare insieme ed assaggiare tante cose buone.

Questa manifestazione rientra nell’ambito dell’intervento a sostegno delle iniziative natalizie nei Comuni nella provincia di Salerno, nello specifico con il progetto “NataleInsieme 2022 a San Rufo” presentato dalla Proloco, approvato dalla Camera di Commercio di Salerno e vivamente sostenuto dalla Confesercenti Provinciale di Salerno e del Vallo di Diano.