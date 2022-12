Oroscopo Paolo Fox segno per segno del 4 dicembre, lavoro e amore bene. Controllate la salute

Pronti per scoprire cosa ci riservano le stelle per domenica 4 dicembre? Ecco le previsioni delle stelle attraverso le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo 4 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero esserci stati un po’ di problemini ma si potrà chiarire tutto entro domenica. Sul lavoro arrivano belle novità, questo è un periodo promettente per la vostra crescita personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Toro

Cari toro, belle le emozioni che regala questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, invece, attenzione a qualche accordo che potrebbe saltare anche se alla fine il risvolto sarà solo positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna fare attenzione alle cose che si dicono. La luna è contraria quindi ci vuole un po’ di prudenza in più. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non creare troppo caos. È possibile discutere con capi e colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, se avete qualcosa da dire al partner, fatelo ora perché da domani la luna opposta non aiuterà molto. Sul lavoro c’è qualche piccolo intoppo ma nulla di irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Leone

Cari leoncini, in amore le emozioni saranno forti grazie a un bellissimo trigono della luna. Sul lavoro, invece, bisogna che facciate attenzione a non fare passi falsi anche perché siete ancora in attea di risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Vergine

Cari vergine, ci vuole attenzione in amore con la luna opposta. Per quanto riguarda il lavoro le novità non sono molte ma per ora bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Bilancia

Cari bilancia, la giornata di oggi è un po’ in preda al caos e potrebbero nascere discussioni. Sul lavoro se c’è qualcosa che non riuscite più a tenervi dentro, ditelo entro l’11 del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore potrebbero nascere emozioni belle ma bisogna che facciate anche voi una mossa verso qualcuno. Sul lavoro le idee sono buone e potreste anche ricevere l’aiuto di qualcuno che vi sta a cuore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Sagittario

Cari sagittario, in amore c’è un cielo interessante che favorisce le relazioni nate da poco. Sul lavoro bisogna approfittare del momento per organizzarsi nei confronti del futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Capricorno

Cari capricorno, la giornata di oggi non è ottimale per l’amore e mi raccomando, attenzione alle persone che scegliete, non sprecate tempo con chi non vi merita. Sul lavoro arrivano alcuni nodi al pettine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Acquario

Cari acquario, in amore con la luna in sestile ci sarà una chiarezza maggiore rispetto ai giorni scorsi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avanzate ora le richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Pesci

Cari pesciolini, bisogna che abbiate pazienza in amore, e se vi hanno fatto arrabbiare, mantenete le distanze. Sul lavoro siamo sempre più vicini al nuovo anno che sarà fondamentale per la vostra ascesa professionale.