Maxi progetto per migliorare i servizi: a Padula interventi su reti idriche e fognarie

Il Comune di Padula, retto dal sindaco Michela Cimino, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per il completamento e l’ammodernamento delle reti idriche e fognanti previsto dal Cis acqua bene comune.

Nello specifico, il progetto prevede un quadro di spesa per un totale di € 5.012.000,00; di cui € 3.326.121,67 per lavori e € 1.685.998,64 di somme messe a disposizione.

Ammodernamento delle reti idriche e fognanti nel Comune di Padula, il progetto

L’amministrazione comunale intende realizzare un intervento di ammodernamento delle reti idriche e fognanti al fine di adeguarle alle più moderne tecnologie e fornendo ai cittadini un servizio migliore; il progetto si inserisce nel programma del Cis Acqua bene comune.

Al fine di programmare interventi da parte dei Comuni interessati, l’Agenzia per la Coesione territoriale aveva prorogato la scadenza per le proposte progettuali da candidare al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cis Acqua bene comune».

Cis acqua bene comune, le finalità

Possono presentare domanda le amministrazioni, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. In particolare verrà data priorità al settore delle risorse idriche. Diverse le tipologie di intervento come captazione e accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognatura, depurazione.

Il Comune di Paula, in quest’ottica, ha candidato a finanziamento il progetto per l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie; spesso le condotte risultano vetuste creando non pochi disagi ai cittadini che si trovano a dover fronteggiare criticità sul territorio comunale.

Strategicità degli interventi, mediante la valutazione di indicatori ad esempio, gestione delle crisi in caso di scarsità di risorsa idrica, agli interventi che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale.

Certamente, gli interventi in programma per l’ammodernamento della rete fognaria, si inserisce nell’ottica di una migliore qualità di vita sia dei cittadini che qualità ambientale del territorio comunale.