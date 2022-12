Incidente tra due auto, una finisce in una scarpata: è accaduto a Polla

Incidente tra due auto, nelle prime ore della giornata di oggi, a Polla, in via Anna. Il tratto di strada è purtroppo noto per altri incidenti stradali, taluni anche con conseguenze drammatiche. Due le auto coinvolte nel sinistro di questa mattina, due le persone ferite in modo serio. Un sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla ed una giovane donna della zona.

Incidente a Polla: la dinamica

L’auto condotta dal professionista è finita in una scarpata al lato della carreggiata. Per alcuni momenti per entrambe le persone coinvolte si è temuto il peggio. Fortunatamente, però, seppur i traumi riportati sono importanti, sembra non versino in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto dell’incidente i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Questi ultimi hanno dovuto assistere i feriti ed ora si provvederà a recuperare il mezzo incidentato.

A seguire le operazioni anche il personale Anas che dopo l’incidente di Polla dovrà procedere alla ripristino della strada.