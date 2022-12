Incidente ad Agropoli, investito extracomunitario a bordo di un monopattino

Incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle 21:30, in via Alcide De Gasperi ad Agropoli. Un uomo alla guida di una Renault Megan ha investito un giovane extracomunitario che viaggiava a bordo di un monopattino. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Lungo Testene.

Incidente ad Agropoli, la dinamica

Da comprendere la dinamica dell’accaduto. Terribile l’impatto, con il giovane sbalzato violentemente a terra, mentre l’auto ha proseguito per alcuni metri la sua corsa con parte del monopattino incastrato sotto al veicolo. Sotto choc l’automobilista.

I soccorsi

Sul posto, a prestare le prime cure, alcuni passanti. Allertati i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato, rimasto a terra in stato di semi incoscienza.

Successivamente il giovane è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice rosso. Ad indagare sulla dinamica del sinistro gli uomini della polizia municipale.

L’uomo rimasto ferito nell’incidente di Agropoli lavora in un negozio indiano del centro cittadino