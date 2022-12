Grave incidente sulla Mingardina: 3 auto coinvolte

Incidente stradale nella serata di oggi sulla Mingardina, tra i comuni di Centola e Celle di Bulgheria. È accaduto intorno alle 21:15 nei pressi dello svincolo del Ciglioto. Tre auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Immediato l’allarme.

Incidente sulla Mingardina

Incidente sulla Mingardina: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito i quattro feriti presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna i coinvolti non sarebbero in condizioni preoccupanti.

La dinamica

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto sulla Mingardina. Starà ai carabinieri della stazione di Marina di Camerota, diretti dal maresciallo Francesco Carelli, ricostruire la dinamica del sinistro.

I militari hanno disposto l’alcool test per i guidatori. Sembrerebbe che una delle auto abbia invaso l’opposta corsia di marcia provocando il sinistro. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ha anche provocato un aumento dei tempi di frenata. Ciò potrebbe aver inciso sul violento impatto di questa sera.

I precedenti

Questo tratto di strada è stato più volte teatro di incidenti stradali, talvolta anche con esiti più gravi. Soprattutto d’estate, quando il traffico sull’arteria aumenta considerevolmente, la Mingardina diventa ancor più insidiosa. Spesso, però, ci sono alcuni fattori che ne aumentano la pericolosità come l’alta velocità.