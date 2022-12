Una cucina presso la scuola Gino Landolfi di Agropoli. «Un nuovo servizio per gli studenti»

Un progetto per realizzare una cucina presso la scuola Gino Landolfi di Piazza della Repubblica. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. L’Ente prova a risolvere un problema che era stato da tempo segnalato dai genitori dei piccoli studenti della scuola primaria.

Le istanze dei genitori per una cucina alla scuola Landolfi

La scuola Landolfi, infatti, non aveva locali adeguati per cucina e sala mensa. Così il servizio di refezione era limitato. Diversi genitori avevano manifestato il loro malcontento per tale situazione sia alla dirigenza scolastica che agli amministratori locali e la questione fu anche al centro di dibattito in campagna elettorale.

Già un anno fa l’Ente provò ad ottenere fondi messi a disposizione delle scuole site nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno per allestire una mensa scolastica. Ora l’amministrazione Mutalipassi prova a dare un nuovo impulso all’iter. L’esecutivo ha quindi dato mandato agli uffici di adottare i provvedimenti necessari per allestire una cucina alla scuola Landolfi.

Il commento

«L’allestimento di una cucina interna alla scuola Landolfi, oltre che costituire un servizio di pubblica utilità nell’assistenza scolastica, contribuisce a valorizzare il tempo che gli alunni trascorrono a scuola favorendo, tra le altre cose, la condivisione e la socializzazione degli stessi, nonché un primo approccio con l’educazione alimentare», fanno sapere da palazzo di città.