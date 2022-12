Si torna al cinema: riapre il multisala “The Space” di Salerno

Dopo una lunga attesa e tanto lavoro, a Salerno il cinema “The Space” riprende le attività a partire da questa sera, Venerdi 2 Dicembre. Completamente rinnovato e restaurato, il multisala è pronto alla riapertura dopo mesi di stop forzato.

Riapre il multisala a Salerno: le novità

Il cinema è stato riprogettato per garantire nuovi spazi ampi e accoglienti, con atrio, bar e sale caratterizzate da un design moderno e funzionale che trasporterà i visitatori in un ambiente coinvolgente come non mai. Tra le più importanti novità, vi è la presenza, in ogni sala, di tecnologiche poltroncine in pelle reclinabili, utili a godersi lo spettacolo con un’esperienza di completo relax. Saranno undici le sale e ben 1100 i posti disponibili per gli spettatori che avranno l’opportunità di fruire anche del rivoluzionario concetto di bar e area self-service che permetterà di scoprire nuove sfaccettature del gusto.

I film in programmazione

La riapertura del celebre cinema salernitano, ricomincerà con tanti film in programmazione. Dalla commedia di Paolo Costella “Vicini di Casa”, al thriller “Una Notte Violenta e Silenziosa” per passare al dramma di “Forever Young – Les Amandiers” e il film fantasy “Black Panther – Wakanda Forever” con Martin Freeman e Angela Bassett come interpreti nel cast.