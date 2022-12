Sagre, eventi e manifestazioni natalizie: ecco cosa fare questo weekend nel Cilento e Diano

Anche questa settimana ritornano gli appuntamenti con gli eventi e le sagre in Cilento, Vallo di diano e Alburni per vivere momenti conviviali in attesa delle festività natalizie. Sono sempre di più i Comuni che puntano anche sugli eventi in inverno puntando sulla destagionalizzazione.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Da oggi, 2 dicembre e fino al 4 ad Albanella, al centro storico, torna la Festa dell’olio d’oliva. La manifestazione, giunta alla sua 27esima edizione, è organizzata dall’ ats U’ vitt con lo scopo di promuovere i prodotti tipici del territorio ed in particolare l’olio d’oliva.

La pianta d’ulivo ad Albanella trova una delle sue terre d’elezione tale da far guadagnare al comune la denominazione di terra degli ulivi. L’evento è un’occasione imperdibile per poter assaporare intorno ad un grande fuoco i sapori della cucina tipica albanellese accompagnati da musica, canti popolari e artigianato locale.

Appuntamento a partire da oggi, 2 dicembre e fino all’11 dicembre, anche con i Mercatini di Natale a Castellabate. Il borgo si trasforma in ambiente natalizio con stand di dolci, regalini artigianali, luci e melodie natalizie.

inizio ore 10:00 fino alle 22:00.

Grande attesa anche a Casal Velino paese con il ritorno di Brumalia: antica festa del vino a partire da questa sera e fino al 4 dicembre.

Il borgo di Casal Velino celebra il vino con le Brumalia: tre serate di festa all’insegna del vino e della buona tavola, rievocando le antiche festività romane, in onore di Bacco e Cerere, divinità delle messi e del vino.

Anche Ottati in fermento per il ritorno della Sagra della Sfrionzola in programma per il 3 e 4 dicembre.

Lo scopo è quello di far riscoprire i sapori più tradizionali della nostra terra come questo piatto tipico “la sfrionzola” – pezzettini di carne selezionata di maiale con peperoni sottaceto – che, in passato, veniva cucinato in occasione dell’uccisione del maiale per festeggiare uno dei pochi giorni di abbondanza delle povere famiglie di contadini ed allevatori del nostro paese.

Da anni questa iniziativa è l’occasione per promuovere gli ottimi salami e prosciutti di Ottati (Sa) prodotti con tecniche che affondano le radici nelle tradizioni culinarie tramandate da padre in figlio.

Durante la manifestazione, si possono degustare una serie di piatti tipici tra cui: “cavatielli” al sugo arricchito da carne di maiale, salsiccia e broccoli, caciocavallo arrostito, dolci tipici e tante altre specialità del posto.

Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino locale e da tanta musica popolare. Le due serate della sagra costituiscono un’occasione più unica che rara per i turisti che visiteranno i vicoli del centro storico impreziositi dagli stupendi portali gentilizi e adornati dai quadri della Mostra permanente di pittura all’aperto.

La sagra, perciò, diventa un’occasione irrinunciabile per gli artigiani del posto di promuovere e vendere i loro prodotti ai numerosi turisti che affollano gli stand gastronomici ed espositivi.

Il territorio degli Alburni, catena montuosa che ci sovrasta con il suo Monte Alburno alto circa 1742 metri, è ricco di storia e cultura.

A tal proposito per gli appassionati c’è la possibilità di visitare le Grotte di San Michele Arcangelo in Sant’Angelo a Fasanella, Roscigno Vecchia ( borgo medievale abitato solamente da una persona legata alle proprie origini ), e le Grotte di Castelcivita.

Non di inferiore importanza il Fiume Fasanella che delimita la Valle del Fasanella, valle che ospitava tutti gli abitanti che poi, a seguito degli attacchi da parte di Federico Barbarossa, quindi costretti a fuggire, andarono a costituire i vari borghi ( Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Bellosguardo ) nei quali abbiamo avuto il piacere di crescere e che oggi tanto amiamo.

Mentre per gli appassionati della natura potrete visitare l’unico museo naturalistico dell’Italia meridionale collocato nel Comune di Corleto Monforte con la presenza di circa 50.000 esemplari di ogni razza e specie.

Altra iniziativa da non perdere si terrà nel Comune di Laurito con «Canzoni sotto l’albero» è in programma per domani, 3 dicembre infatti alle ore 16:00 presso il centro multimediale di Laurito.

Inoltre, questa domenica tornano le domeniche gratis al Museo. Ingresso gratuito sia a #Paestum e #Velia A Paestum, alle ore 11:00 e alle ore 14:45, i partecipanti saranno accompagnati in una visita-gioco alla scoperta del tempio di Nettuno e della cd. Basilica.

A Velia, alle ore 11:00 e alle ore 15:00, si terrà una visita nell’area archeologica alla scoperta dell’antica città di Elea; seguirà un laboratorio di disegno creativo. Biglietto per i laboratori sia a Paestum che a Velia € 3,00

Programmazione cinema

Cineteatro Eduardo De Filippo- Agropoli, Via Taverne

Dal 3 al 6 dicembre

Strange world

Unico spettacolo alle 18:00

Diabolik- ginko all’attacco

unico spettacolo 20:15

Cineteatro La Provvidenza- Vallo della Lucania, Via Valenzani

Dal 3 al 4 dicembre

Spettacoli ore 17:00- 19:15- 21:30

Tre uomini e un fantasma, un film de i Ditelo Voi

Cinema Adriano- Sala Consilina

Dal 3 al 7 dicembre

Strange World- Un mondo misterioso

Spettacolo ore 17:00

L’ombra di caravaggio

Spettacoli ore 19:00- 21:00

Cineteatro Tempio del popolo- Policastro Bussentino

Dal 3 al 6 dicembre

Spettacolo ore 18:30-21:00

«La stranezza»