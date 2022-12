Ecco 8 cose che non devi assolutamente lavare in lavatrice

Niente è più conveniente che gettare tutto ciò che possiedi nella lavatrice. Ma ci sono diverse cose che non dovrebbero mai essere lavati in lavatrice. I tessuti fragili e delicati che potrebbero essere danneggiati o deformati devono sempre essere lavati a mano o a secco.

Il modo più semplice per scoprire se un capo è sicuro per la lavatrice? Controlla l’etichetta. Se vedi un simbolo di lavanderia che sembra una bacinella piena d’acqua con una X sovrapposta, l’articolo non deve essere lavato. Se vuoi conoscere l’elenco di tutti i prodotti da non lavare mai in lavatrice continua a leggere questo articolo.

Costume da bagno tra le cose che non dovresti mai lavare in lavatrice

Se vuoi che il tuo costume da bagno duri tutta la stagione, lavarlo a mano è l’opzione migliore e più delicata. La lavatrice può danneggiare le cinghie del costume e logorare i tessuti. Invece, segui i passaggi corretti per lavare a mano il costume da bagno usando acqua fredda e detergente delicato.

Suggerimento: lavare il costume da bagno dopo ogni uso per rimuovere sale, sudore e crema solare dalle fibre.

Abbigliamento impreziosito e paillettes

Camicie, maglioni e abiti con paillettes o gioielli sono tra le cose che non dovresti mai lavare in lavatrice perché troppo delicati. Anche se messi in un sacchetto di biancheria a rete, i delicati abbellimenti rischiano comunque di impigliarsi nella macchina. Controlla l’etichetta, ma la soluzione migliore è lavare a secco questi pezzi fragili, poiché anche lavarli a mano potrebbe causare strappi o distacchi di paillettes.

Cuscini in schiuma memory

Anche il ciclo delicato su una lavatrice è noto per trasformare un cuscino di schiuma memory in un pasticcio deforme. E non pensare nemmeno di gettarlo nell’asciugatore, che può sciogliere il materiale espanso. Invece, segui le istruzioni di cura del produttore o riempi una vasca da bagno o un grande lavandino con acqua tiepida e detergente delicato. Immergi il cuscino, quindi spremilo delicatamente per rimuovere l’acqua, senza strizzare. Lascia asciugare il cuscino all’aria in un punto con una buona circolazione d’aria (o installa un ventilatore) in modo che la muffa non abbia possibilità di crescere. Un metodo semplice per non lavare in lavatrice il cuscino memory.

Cose da non lavare in lavatrice: indumenti macchiati di sostanze infiammabili

Se si versa una sostanza infiammabile come alcol, liquido per accendini o benzina su indumenti o panni per la pulizia, gettarli direttamente nella lavatrice potrebbe potenzialmente innescare un incendio. Invece, inizia lavando a mano gli articoli usando detergente e spray antimacchia. Quando la sostanza infiammabile viene completamente rimossa, il tessuto è pronto per la lavatrice. 05 di 08 Sneakers da corsa Le sneakers in tela vanno benissimo da gettare nel lavaggio, ma le sneakers da corsa realizzate con fibre high-tech non lo sono. Un ciclo attraverso la lavatrice potrebbe rendere le tue costose scarpe da ginnastica un po’ troppo aderenti. Come sempre, controlla l’etichetta e, in caso di dubbio, non lavare queste cose in lavatrice, opta per un lavaggio a mano con acqua fredda.

Indumenti in pizzo

Gli indumenti e la biancheria intima di pizzo possono sopravvivere alla lavatrice se vengono posizionati all’interno di una borsa apposita e si imposta il lavaggio ciclo delicato, ma tutto ciò, se ripetuto in lavatrice, farà sì che questi pezzi fragili si usurino più velocemente. Per mantenerli al meglio, lavarli a mano in acqua fredda con un detergente delicato.

Stuoie o tappeti con supporti in gomma

Molti tipi di tappetini da bagno e tappeti possono essere gettati in lavatrice, ma non quelli con supporti in gomma. Un lavaggio attraverso la lavatrice può allentare l’adesivo che trattiene la gomma sul tappetino da bagno, facendolo cadere a pezzi più rapidamente. Lo stesso vale per le pantofole con suola in gomma e articoli simili.

Cose da non lavare in lavatrice: le cravatte

Le cravatte sono in genere realizzate con tessuti difficili da lavare come lana e seta, e gettarle nel lavaggio può allungarle fuori forma. Porta questi costosi accessori in tintoria per farli apparire al meglio.