A Castellabate si riaccende la magia del Natale: iniziative per anziani, bambini e bisognosi

Natale si avvicina e quest’anno, più che mai, è ancora più solidale. Nel Comune di Castellabate, retto dal sindaco Marco Rizzo, entra nel vivo l’atmosfera natalizia. Torna, infatti, la Strenna natalizia agli anziani e i pacchi alimentari della Caritas destinati alle famiglie più bisognose.

Strenna natalizia per gli anziani del Comune di Castellabate

La prima iniziativa è rivolta agli anziani ultra ottantacinquenni e diversamente abili del Comune di Castellabate, un modo per essere vicini, concretamente, agli anziani e regalare vicinanza nel momento più magico dell’anno. I pacchi alimentari, invece, sono destinati a tutte le famiglie indigenti e persone bisognose, un’iniziativa nata grazie alla collaborazione con la Caritas inter-parrocchiale Beato Simeone- Zona Lago.

Due importanti iniziative per vivere le festività natalizie in modo più sereno e gioioso. Quest’anno, per la popolazione di Castellabate, non è un momento facile. Con l’alluvione del 19 novembre, il territorio comunale e la cittadinanza, ha subito una grave battuta d’arresto, ma in tutto il Cilento si è attivata una vera e propria macchina della solidarietà per essere vicini e risollevare il Comune.

L’Ente è particolarmente attento alle fasce più deboli e già da qualche anno attiva iniziative volte alla socializzazione, alla solidarietà, attivando una rete di solidarietà e sostegno sociale.

Il commento

«È un piccolo-grande gesto per far sentire la nostra vicinanza agli anziani e ai diversamente abili nel periodo più magico dell’anno– fanno sapere da palazzo di città- si è attivata una bellissima rete di solidarietà in queste ultime settimane, abbiamo sentito la vicinanza di tantissime persone e di questo ne siamo grati, ora vogliamo regalare qualche momento di gioia per tornare a splendere»