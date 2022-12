Emergenza furti nel Vallo di Diano, il Prefetto Russo: “Più controlli, ma nessun allarme”

L’allarme furti nel Vallo di Diano è stato l’oggetto della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi a Padula, nella sede della Comunità Montana Presenti insieme al Prefetto, Francesco Russo, e al Questore, Giancarlo Conticchio anche i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Filippo Melchiorre e Oriol De Luca, i sindaci del Vallo di Diano ed il Capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Roberto Bertini. “Abbiamo ascoltato le istanze dei sindaci del territorio che hanno fatto da portavoce delle preoccupazioni dei cittadini del Vallo di Diano e cercheremo di porre in essere gli interventi necessari per contrastare il fenomeno dei furti”, ha detto il Prefetto di Salerno, il quale ha inoltre rimarcato che nel territorio “non c’è una vera e propria emergenza furti, ma una situazione da tenere sotto controllo. Chiedo ai cittadini di stare vicini alle istituzioni e di segnalare e denunciare anche i piccoli episodi”. Nel corso della riunione si è anche discusso della possibilità di istituire un Commissariato di Polizia, richiesto da diversi sindaci, ma il Prefetto Russo ha puntualizzato che questo tipo di decisione, adottata in base a precisi parametri, è una valutazione che spetta al Ministero dell’Interno, stessa cosa vale per un’eventuale riattivazione del Tribunale di Sala Consilina.