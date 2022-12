Ecco 7 segreti per riconoscere se il pesce è fresco

Il pesce è un alimento indispensabile per la nostra dieta. Ricco di proprietà, fa bene all’organismo e andrebbe mangiato fin da piccolo. C’è però un elemento che bisogna considerare: il pesce va mangiato fresco. Purtroppo, però, non sempre è facile scegliere il pesce fresco i pescheria e di certo non possiamo fidarci al 100% del commesso del negozio. Ma non preoccuparti. Il pesce fresco si può riconoscere da alcuni particolari che ora ti sveleremo in modo che non cadrai in errore. Vediamo insieme sette regole per riconoscerlo

Come riconoscere il pesce fresco dalla pelle

Pelle luminosa e metallica. Queste sono le prime caratteristiche che potrai osservare per riconoscere un pesce fresco. Quello da poco pescato ha una lucentezza metallica. Eventuali macchie scolorite o opache indicano che il pesce ha probabilmente già qualche giorno.

Se stai acquistando un filetto, assicurati che la polpa abbia un colore forte.

La carne

Che tu abbia a che fare con un pesce intero o un filetto pre-tagliato, cerca di testare la qualità della carne con il dito. Dovresti essere in grado di premere verso il basso, ma la tua impronta digitale dovrebbe scomparire rapidamente mentre la carne rimbalza indietro. Se rimane, il pesce non è più fresco.

Gli occhi: così puoi riconoscere il pesce fresco

Se stai acquistando un pesce intero, presta attenzione agli occhi. Dovrebbero essere chiari e leggermente sporgenti. Mentre gli occhi opachi e infossati ti fanno riconoscere che ormai il pesce non è più fresco.

Le squame

Dovresti essere in grado di rilevare se le squame sono intatte guardandolo, ma se il tuo pescivendolo lo consente, passa la mano lungo di esse. Dovrebbero rimanere al loro posto e sentirsi saldamente connessi al corpo, quasi come un’armatura. Se qualche squama inizia a scivolare via, hai a che fare con un pesce vecchio.

Le branchie

Le branchie possono dire molto se vuoi riconoscere un pesce fresco. Innanzitutto, assicurati che siano rosso vivo e umido, piuttosto che marrone o sbiadito. Inoltre, controlla se c’è liquido lattiginoso intorno a loro: se noti melma lascia perdere.

La presenza di liquido di aiuta a riconoscere se un pesce è fresco

Al momento dell’acquisto di filetti, potresti notare del liquido sul pesce. Acquista solo se il liquido è chiaro, poiché, come con le branchie di un pesce intero, la colorazione lattiginosa potrebbe essere un avvertimento che il pesce sta iniziando a marcire.

L’odore

Potremmo associare quell’odore “di pesce” ai nostri pescivendoli o al mercato locale, ma l’unica cosa di cui un pesce dovrebbe odorare è l’acqua salata. I pesci dovrebbero odorare come il luogo da cui provengono, che si tratti di un mare salato o di un fiume d’acqua dolce. E ora sai riconoscere il pesce fresco?