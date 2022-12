Arriva il nuovo orario Trenitalia. Più treni per le luci d’Artista e le meraviglie del cilento e Vallo di Diano. Ecco le novità

Arriva il nuovo orario di Trenitalia in vigore a partire dal prossimo 11 dicembre. Importanti novità per il trasporto pubblico locale e nazionale con novemila collegamenti al giorno in treno e ventitremila corse in bus anche per l’Europa. Sulla rete ferroviaria italiana correranno 250 Frecciarossa al giorno (, con più collegamenti anche verso il Sud e migliori soluzioni dirette e integrate treno+bus.

Nuovo orario Trenitalia: le luci d’Artista

Novità anche per chi vuole raggiungere Salerno per vedere le Luci D’Artista: in totale saranno 20 le corse straordinarie verso Salerno, 12 lungo la tratta metropolitana Salerno – Arechi (e viceversa) e 8 da Caserta e Napoli-Campi Flegrei verso il capoluogo salernitano (e viceversa).

Natale alla scoperta della Campania anche con Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, che migliorerà gli spostamenti a Salerno e provincia con l’introduzione del servizio a chiamata notturno Quibus, col quale i viaggiatori potranno prenotare su richiesta un viaggio in autobus anche di notte e al mattino presto.

Cosa cambia in Campania

In Campania è stata rimodulata l’offerta di trasporto regionale per venire incontro alle esigenze dei pendolari. Inoltre, su tutto il territorio nazionale saranno oltre 100 i collegamenti intermodali e link del Regionale di Trenitalia, pensati per rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori.

Confermati anche in Campania tutti i principali link di interesse turistico e paesaggistico: dal Certosa Link (treno + bus per raggiungere Padula) al Pompei Link, passando per il Campania Link e il Vesuvio Link, fino ad arrivare al Paestum Link, quest’ultimo prorogato per tutto il 2023 anche nei giorni lavorativi.

Anche nel nuovo orario resteranno attivi i treni alta velocità da e per il Cilento.

Le promozioni

Per chi sceglie di viaggiare senza limitazioni sul Regionale di Trenitalia riattivata la promo “Weekend Insieme”, per muoversi durante l’inverno verso qualsiasi destinazione il sabato e la domenica. Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promozioni “Italia in Tour” dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni. Per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo “Viaggia con Me” per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

Novità assoluta è invece la promo “FULL” del Regionale, disponibile anche in Campania: pensata in particolare per chi – per ragioni di lavoro – preferisce garantirsi la flessibilità di viaggiare, la promo permette di spostarsi per un intero mese su tutte le tratte dell’intera rete della Regione ed è acquistabile per i primi tre mesi del 2023.

Le novità

Viaggiare in treno diventa ancora più divertente, soprattutto per i più piccoli. Ciò grazie all’area family su Intercity: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei bambini, con interni personalizzati e giochi allestiti sui tavolini.

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS conferma anche l’elevata attenzione verso gli amici a 4 zampe. I cani viaggeranno gratis dal 1° dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity., mentre a bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.