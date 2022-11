Forum dei Giovani, al via l’elezione dei nuovi consiglieri a Stella Cilento

Al via le elezioni per la Costituzione del Forum dei Giovani di Stella Cilento per la nomina di 7 consiglieri.

Ecco le modalità di partecipazione:

Le elezioni si svolgeranno il prossimo 2 dicembre, presso l’Aula Consiliare del Comune di Stella Cilento, dalle ore 9.00 alle 16.30.

Possono presentare la propria candidatura alla nomina di Consigliere del Direttivo del Forum dei

Giovani, tutti i giovani di età dai 16 ai 34 anni, residenti nel Comune di Stella Cilento. Gli organi sociali sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.

Cos’è il Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovano alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. È composto da tutti i giovani di età dai 16 ai 34 anni residenti ne Comune di Stella Cilento, ed è la sede dove tutti i giovani possono incontrarsi e confrontarsi, portare le proprie esperienze, le proprie idee, condividere progetti e proporre iniziative di interesse del mondo giovanile e non solo.