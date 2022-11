Cuochi e chef per valorizzare la cucina amatoriale, a Bellosguardo ritorna «Voci dal sud-cantine a cielo aperto»

Il comune di Bellosguardo, retto dal sindaco Giuseppe Parente, ha indetto la manifestazione d’interesse per la partecipazione all’evento “Voci dal Sud – Cantine a Cielo Aperto” che si terrà dal 7 al 9 dicembre.

Domani ultima possibilità per presentare domanda e partecipare alla manifestazione

Quanti vorranno partecipare con i loro prodotti culinari o artigianali o proponendo il loro show cooking potranno avanzare la loro proposta compilando il modulo, pubblicato sulle pagine dell’ente, e presentandolo entro l’1 dicembre.

Le finalità dell’evento a Bellosguardo

La partecipazione sarà gratuita. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare la cucina amatoriale coinvolgendo gli chef e le chef del territorio anche nell’ottica della valorizzazione futura mirata alla creazione, per esempio, di home restaurant.

Uno dei requisiti fondamentali per prendere parte al percorso enogastronomico e artigianale dell’evento è quello di essere quanto più identitari possibile pertanto, durante l’evento, sarà limitata la vendita di alimenti e bevanti diversi da quelli tipici del territorio in modo da valorizzare i prodotti del posto e le relative aziende. L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di dare continuità all’evento anche attraverso il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Roccadaspide.

Il percorso sarà molto vasto e andrà da palazzo De Philippis fino a Corso Garibaldi includendo gran parte del Centro Storico dove si terranno spettacoli artistici vari.

L’evento rientra tra quelle finanziate dal POC CAMPANIA 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 per la “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura” in partenariato con i comuni di Atena Lucana, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Sant’Angelo a Fasanella e Castelcivita.