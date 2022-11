Cilento: pane gratis ai bisognosi. L’iniziativa di un panificio dopo l’aumento dei prezzi

Il caro energia ha fatto aumentare considerevolmente i prezzi. Una stangata per le famiglie italiane poiché a salire sono anche i costi di beni essenziali come il pane. Secondo le associazioni di categoria il prezzo non era stato mai così alto, tra i 3 e i 5 euro al chilo. Colpa dell’aumento di gas ed energia, ma anche delle materie prime come il grano.

Prezzi in aumento, stangata sulle famiglie

I rincari sul pane incidono non poco sull’economia delle famiglie, alcune sempre più in difficoltà. Così c’è qualche panificio che, nonostante sia costretto a modificare i prezzi, ha comunque deciso di mostrare vicinanza ai più bisognosi. È il caso del Panificio Gioie di Pane di Gioi.

Pane gratis ai bisognosi: l’iniziativa

«A causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e del caro energia, dal primo dicembre, ci vediamo costretti ad aumentare il prezzo del pane», dice rammaricato il proprietario, Daniele D’Urso.

«Abbiamo aspettato per prendere questa triste decisione, continuando a lavorare gratis, con la speranza che le cose sarebbero ritornare alla normalità ma purtroppo la situazione è peggiorata diventando insostenibile», aggiunge. Di qui la decisione di modificare i prezzi di vendita.

Di fronte ad una situazione del genere, però, il panificio ha voluto comunque fare un gesto di generosità. «Nel rispetto di chi si trova in difficoltà, tutte le sere dalle ore 19:00 fino alla chiusura daremo il pane gratuitamente a chi non ha veramente bisogno», dice Daniele D’Urso.

Una iniziativa che permetterà a quanti sono realmente in difficoltà di non subire eccessivamente i rincari che ormai riguardano quasi tutti i prodotti in commercio.