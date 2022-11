Agropoli: ritorno agrodolce al Guariglia

L’Agropoli ritorna al Guariglia ma viene eliminata dal San Marzano. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Campania termina 0-0 la partita tra Us Agropoli 1921 e San Marzano.

Non è bastato ritrovare il proprio terreno di gioco ai delfini per raggiungere il turno successivo, infatti facendo il computo tra andata 2-1 per il San Marzano e il ritorno 0-0, passa il San Marzano al turno s

successivo.

La partita

L’Agropoli si rende subito pericolosa al 10’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, Natiello mette un pallone tagliato in area di rigore sul quale la deviazione di Chiarello fa terminare il pallone sulla traversa.

Pochi minuti dopo, episodio dubbio in area di rigore. Arevalo cade, probabilmente, toccato da un difensore avversario, ma l’arbitro non ravvisa nulle e il gioco prosegue.

Al 28’ ancora l’Agropoli con Rekik in azione solitaria tira da posizione defilata, ma è bravo Palladino ad opporsi.

Dopo l’ottimo avvio dei delfini arriva l’occasione più pericolosa per il San Marzano, capita sui piedi di Castagna che a botta sicura colpisce il palo al 34’.

L’ultima occasione della prima frazione capita sui piedi di Prisco che spara alto da buona posizione.

Nel secondo tempo l’Agropoli prova il forcing offensivo per trovare la rete che porterebbe l’incontro ai supplementari, ma il San Marzano si difende bene e non corre alcun rischio, anzi potrebbe chiuderla nel finale quando, all’85’, il colpo di testa di Esposito finisce sulla traversa dopo la deviazione di Paparella.

Si conclude così l’incontro con il risultato di 0-0 e il San Marzano che avanza al turno successivo di Coppa Campania.

Da sottolineare, infine, la lodevole iniziativa della società che ha devoluto l’intero incasso millesettecento euro in beneficenza al popolo agropolese colpito dalla recente alluvione del 19 novembre.