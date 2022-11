Un metodo incredibile (e semplicissimo) per risparmiare quando fai il bucato in lavatrice

Se fare la lavatrice è diventato un incubo a causa dell’aumento dei costi dell’energia e cerchi un sistema per risparmiare, ecco un trucchetto che fa per te. Ti farà non soltanto spendere meno ma anche evitare fatica inutile. Come? Con una tecnica tanto semplice che sembra impossibile non essere riusciti a pensarci prima.

Il segreto? Bastano palline da tennis. Con sei euro ne compri una confezione da quattro ma il risparmio sarà garantito.

Risparmiare quando fai il bucato in lavatrice: il trucchetto delle palline da tennis

Ma perché le palline da tennis sono una manna dal cielo quando devi fare la lavatrice e vuoi risparmiare? Te lo spieghiamo brevemente.

Le palline da tennis, se inserite nel cestello della lavatrice contribuiranno a ridurre al minimo le pieghe. Muovendosi ininterrottamente tra i tessuti, infatti, eviteranno spiegazzamenti eccessivi. Insomma se non riempi troppo la lavatrice potrai fare addirittura a meno di stirare i panni che usciranno dal lavaggio più lisci. Inoltre potrai ridurre il detersivo da utilizzare.

Precauzioni

Ovviamente evita di tenere il bucato troppo tempo in lavatrice perché ciò favorirà le pieghe. Del resto le palline servono in movimento, se sono ferme no avranno più alcuna efficacia.

Il lavaggio delle coperte

L’utilizzo delle palline da tennis in lavatrice è un trucco che ti aiuta a risparmiare denaro e fatica. Esso vale non soltanto con i vestiti ma anche con le coperte imbottite, come i piumoni. Basta inserirle nel cestello (senza le palline) e avviare un lavaggio delicato a bassa temperatura (non più di 40 gradi). A questo punto mettete le coperte ad asciugare all’aria, possibilmente non a contatto diretto con il sole. Una volta ben asciutte iniziamo un nuovo lavaggio, questa volte con le palline e avviamo una centrifuga a bassa velocità.

Il movimento ridistribuirà l’imbottitura. In questo modo le tue coperte non perderanno volume e morbidezza e non sarai più costretto ad andare in lavanderia per lavarle.

Quali palline scegliere

Le palline da tennis sono la soluzione giusta per risparmiare sulla lavatrice. Alcuni usano anche altri sistemi simili, come una palla da football americano o fogli di carta argentata appallottolate, ma le palline da tennis (di qualsiasi tipo) sono sicuramente il sistema migliore e potrete utilizzarle decine di volte prima di doverle buttare. Insomma per risparmiare quando si fa il bucato il lavatrice basta poco. Provare per credere.