Tasse ridotte per le donne vittime di violenza: ecco l’iniziativa del comune

Una serie di misure per fornire un aiuto concreto alle donne vittime di violenza a Montesano sulla Marcellana. Le novità sono state approvate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi.

Tasse ridotte le donne vittime di violenza. L’iniziativa

Nello specifico, su istanza di parte, sarà possibile ottenere agevolazioni sui tributi comunali; l’esenzione totale per i figli del costo della mensa e del trasporto scolastico; accedere al fondo per contributo alle spese legali / giudiziarie; contributo in quota-parte del Comune a tirocini lavorativi di reinserimento.

Il commento

“Abbiamo voluto come Amministrazione Comunale, quest’anno, – ha spiegato il primo cittadino – cercare un modo per contribuire in maniera più concreta al problema. Sappiamo bene, anche oggi se ne è discusso a livello nazionale con esperti del settore, che talvolta la mancanza di un’autosufficienza economica, di una indipendenza economica da parte della donna porti ella stessa ad accettare di restare in un luogo di violenza non avendo mezzi e risorse per andare via”.

“Dal 2020, il Legislatore ha istituito il Reddito di Libertà per far fronte a questa problematica seria e concreta ma non basta, troppo poco il contributo per i costi attuali della vita, bisogna fare di più e il Parlamento se ne deve fare carico. – prosegue Rinaldi – E allora abbiamo pensato di deliberare proprio oggi delle piccole iniziative, alla portata dei Comuni interni come i nostri, con le situazioni finanziarie che conosciamo, iniziative concrete a favore delle donne residenti o domiciliate nel nostro Comune inserite in un percorso riconosciuto di violenza di genere e altre misure di sensibilizzazione perché il problema resta soprattutto culturale”.

“Ognuno deve fare la sua parte, i Comuni per quello che possono. Aggiungiamo queste misure a quelle dell’anno precedente e continuiamo in questo impegno civile, culturale e di rispetto di genere, valori imprescindibili e tipici di persone vere della nostra comunità”, conclude il primo cittadino.