Sospiro di sollievo per la Strada del Mingardo: lavori conclusi a tempi di record

Buone notizie per la viabilità nel basso Cilento. Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha comunicato la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della strada che costeggia la spiaggia del Troncone in località Mingardo.

Strada del Mingardo: i danni

L’importante arteria che collega Marina di Camerota con Palinuro e la Cilentana, nei giorni scorsi è stata interessata da una forte mareggiata. Le onde avevano arrecato seri danni all’infrastruttura. Di qui l’appello delle istituzioni ad interventi la somma urgenza alla Provincia di Salerno e alla Regione Campania.

La conclusione dei lavori avverrà nei prossimi giorni. La strada del Mingardo, infatti, sarà asfaltata. Quindi si procederà a rimuovere l’impianto semaforico che al momento permette il transito a senso unico alternato.

Il commento

«L’intervento è stato concluso in pochissimi giorni grazie alla straordinaria volontà e determinazione di tutta la filiera coinvolta – ha detto Scarpitta -. Un lavoro di squadra davvero eccezionale grazie alla sinergia tra gli uffici e l’amministrazione comunale. E’ doveroso ringraziare ancora una volta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia di Salerno, l’avvocato Franco Alfieri, l’onorevole Luca Cascone, il dirigente Ranesi e il dirigente della protezione civile Giulivi – aggiunge il primo cittadino -. I veri artefici di questo piccolo miracolo sono gli operai e il titolare della ditta Santangelo a cui va il mio ringraziamento più grande per la professionalità e la disponibilità dimostrata, lavorando anche sabato e domenica per consentire in tempi brevissimi la messa in sicurezza della strada».