Roscigno, un’associazione no profit denominata «Liberi e forti» sul territorio campano: ecco l’idea del sindaco

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, si è attivato per creare sul territorio campano un’associazione no profit denominata «Liberi e forti». L’idea di Palmieri è quella di dare vita ad un Ente caratterizzato da una struttura democratica che riunirà diverse personalità del lavoro, della cultura e della politica.

«Le adesioni sono già numerose, ha fatto sapere il primo cittadino del borgo cilentano. «Liberi e Forti vuole essere un incubatore di idee che possa sostenere nuove start up e nuovi progetti in vista anche dei fondi previsti dal Pnrr, ovvero: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute.

Non ripetiamo gli errori del passato, bisogna partecipare attivamente alla programmazione della spesa pubblica” ha continuato Palmieri che sta portando avanti con convinzione e caparbietà il suo progetto che mira, nel tempo, a riuscire a realizzare attraverso delle analisi mirate le criticità dei territori e a sviluppare proposte di qualità.

L’associazione “Liberi e Forti” verrà costituita ufficialmente entro il 31 gennaio 2023, con apposito atto notarile e le adesioni saranno raccolte fino al prossimo 20 gennaio. Simbolo dell’associazione sarà un fiore ossia il soffione per simboleggiare la forza, la speranza e la fiducia.

Il 26 novembre, a Paestum, già si è svolto un primo incontro promosso dalla Professoressa Fernanda Gorga, componente del comitato promotore dell’associazione “Liberi & Forti”, al fine di far conoscere il futuro statuto associativo così da acquisire nuove adesioni al progetto.