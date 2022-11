Riscaldare casa durante l’inverno senza spendere una furtuna: ecco svelato come farlo

Riscaldare la tua casa per tutto l’inverno può far lievitare la bolletta della luce. Ma è anche necessario per sopravvivere fino alla fine alla primavera. Quindi è importante trovare delle soluzioni per difendersi dal freddo ma al tempo stesso tenere sotto controllo la bolletta della corrente, soprattutto in questo periodo di caro energia.

Bastano alcune semplici regole per farlo e vanno da una corretta manutenzione della tua casa all’utilizzo di sistemi di riscaldamento efficaci e poco dispendiosi. Sei pronto a provare?

1. Chiudi eventuali fessure nella finestra

Anche una minuscola fessura può consentire al calore di uscire e ai venti freddi di entrare. Verifica quindi che la finestra chiuda bene e che le ante combacino bene se non vuoi disperdere calore e vanificare il riscaldamento della tua casa.

2. Invertire la direzione del ventilatore a soffitto

Hai un ventilatore da soffitto in casa? Bene, se pensi sia solo per le giornate calde e umide, ti sbagli: Invertendo il motore in inverno, quindi è in senso orario, la ventola crea una corrente ascensionale che in realtà spinge l’aria calda vicino al soffitto verso il basso.

Questo trucco ti aiuterà a sentirti più caldo più a lungo, il che significa che puoi abbassare il termostato e risparmiare denaro (alcuni rapporti dicono che potresti ridurre la bolletta del 10%).

3. Investi nelle migliori coperte

Per rimanere caldo mentre dormi (ma mantieni il calore basso per risparmiare denaro) assicurati che la tua biancheria da letto sia all’altezza. Usa un pigiama caldo ed usa coperte piene di piumino che intrappolano meglio il calore.

4. Fai lavorare di più le tue tende per riscaldare la casa

Quando il sole è fuori tieni le tende aperte in modo che il calore possa arrivare sul vetro e creare un leggero effetto di riscaldamento sulla tua casa, ma di notte chiudile per aggiungere ulteriore isolamento contro il freddo. È inoltre possibile utilizzare tonalità oscuranti con rivestimento termico per risparmiare energia.

5. Usa i para spifferi per riscaldare casa

Non lasciare che l’aria fredda si insinui attraverso la fessura sotto la tua porta come un estraneo nella notte. Tutto ciò che serve per sigillare l’interno della tua casa è un paraspifferi.

6. Copri i tuoi pavimenti con tappeti

Sapevi che il calore può fuoriuscire attraverso le assi del pavimento? Per evitare ciò puoi utilizzare tappeti in tessuto che offrono isolamento, come la lana, per aiutare a intrappolare il caldo all’interno. Inoltre, i tappeti sono belli e accoglienti. Insomma aiutano a riscaldare casa e danno un bell’effetto. Prova ad usarli.

7. Evitare correnti d’aria intorno alle prese elettriche

Se hai mai notato un leggero brivido quando vai a collegare il tuo smartphone alla corrente, sappi che non è solo frutto della tua immaginazione. Per bloccare quell’aria, prendi un isolante dal tuo negozio di articoli per la casa. Sono fondamentalmente fogli di schiuma che si mettono dietro la piastra frontale della presa per bloccare eventuali correnti d’aria fredde.

8. Chiudi le stanze che non usi spesso

Se le uniche persone che trascorrono del tempo in alcune stanze della casa sono degli ospiti non spendere soldi per riscaldarla per tutto l’inverno. Se puoi chiudi le prese d’aria e la porta al più presto. Certo, quella stanza potrebbe congelarsi quando non è in uso, ma almeno non stai sprecando soldi per riscaldarla.

9. Installare un cronotermostato: un consiglio per riscaldare casa

La maggior parte delle persone pensa che spegnere o abbassare il riscaldamento quando non sei a casa, quindi aumentarlo quando torni, farà risparmiare energia. In effetti è così. Ci sono dispositivi programmabili ingegnosi che ti aiutano a riscaldare la tua casa in modo più efficiente abbassando la temperatura di pochi gradi quando non sei a dentro il tuo appartamento. Prova ad acquistare un termostato intelligente.

10. Controlla il tetto per potenziali perdite

Se vivi in una villetta o comunque in una casa autonoma controlla il tetto. Ricorda: se ti manca una tegola in cima, la pagherai in basso.