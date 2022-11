Prepara la «Pizza Bonci» comodamente a casa tua, i semplici passaggi da seguire

Senti sempre più spesso parlare della preparazione della Pizza Bonci, ma non sai come prepararla oppure ti spaventano i passaggi per realizzare un’ottima pizza con un impasto soffice come una nuvola?

Niente paura, in quest’articolo ti spiegherò con semplici passaggi, come realizzarla stupendo tutti i tuoi commensali.

Pizza Bonci da un’idea di Gabriele Bonci, ecco la sua intuizione

La particolarità della pizza Bonci è l’impasto straordinario, soffice, perfetto da stendere. È una pizza con una lievitazione 24 ore, con poco lievito.

L’impasto di questa pizza particolare è per realizzare la pizza in teglia, ideato da Gabriele Bonci, un noto pizzaiolo e chef romano. La pizza ha 80% di idratazione, cioè l’acqua corrisponde all’80% del peso della farina permettendo, così, di lavorarla solo con una forchetta.

È un impasto che prevede una lievitazione lunga, non preoccuparti, nel frattempo potrai dedicarti ad altro e intanto la tua pizza crescerà benissimo anche senza essere monitorato. Una volta realizzato l’impasto, riponilo in frigorifero, è lì che avverrà la lievitazione e la maturazione.

Il giorno dopo lo troverete pieno di bolle e quando lo vedrete sarete soddisfatti del vostro lavoro, non vedrete l’ora di gustare questa bontà!

La ricetta della pizza Bonci

500 gr farina 0

400 ml di acqua

20 ml di olio extravergine di oliva

10 gr di sale

3 gr di lievito di birra fresco

q.b. di semola di grano duro rimacinata (per la spianatoia)

Preparazione

Per iniziare la preparazione, ti consiglio di iniziare nel primo pomeriggio del giorno prima, in modo da completare la lievitazione per 24 ore

È preferibile utilizzare la farina 0, ma puoi anche utilizzare la classica farina per pizza oppure metà farina manitoba e metà farina 00, inoltre, se non hai il lievito di birra fresco, puoi utilizzare anche quello secco, in quel caso ne basterà 1 gr.

L’acqua va bene a temperatura ambiente, le dosi sono per una teglia grande di pizza.

In una ciotola inserisci tutta la farina, al centro versa metà dell’acqua e sbriciola il lievito di birra, amalgama tutto con una forchetta, unisci man mano l’acqua e aggiungi anche l’olio.

Infine unisci anche il sale e mescolate tutto. Il composto risulterà morbido e appicicoso, niente paura è normale. Coprite la ciotola con un panno e lascia riposare l’impasto per 15 minuti.

Infarina leggermente la spianatoia e inizia a fare le pieghe, questo passaggio è fondamentale perchè permette all’impasto di incorporare aria e formare le famose bolle.

Rovescia l’impasto la spianatoia, allargalo leggermente con i polpastrelli delle dita, in modo da formare un piccolo rettangolo, con una spatola, poi, piegate il rettangolo in 3 parti portando prima un lato verso il centro e poi l’altro.

Infine, piegalo a metà e riponi nella ciotola, copri. Ripeti le pieghe altre 2 volte, a distanza di 15/20 minuti. Dopo questi passaggi, ungi la ciotola con un pò di olio e adagia l’impasto. Copri con pellicola trasparente e riponi in frigorifero per 24 ore (parte più bassa del frigorifero).

Passiamo ora alla cottura della nostra pizza Bonci

Nel pomeriggio del giorno dopo, riprendi l’impasto e lascialo a temperatura ambiente per 1 ora circa sempre coperto e con la pellicola.

Spolvera la spianatoia con della semola, con le mani leggermente umide, forma un rettangolo, come dice Bonci la pizza va stesa prima sulla farina e poi in teglia.

Ungi la teglia con l’olio e trasferisci il tuo rettangolo di pasta su di essa, sempre delicatamente e con le mani umide, allarga l’impasto in modo da coprire di pizza tutta la teglia.

Copri la teglia con un canovaccio pulito e lascia lievitare per 2/3 ore direttamente in teglia, trascorso il tempo accendi il forno a 250° gradi. Condisci la tua pizza Bonci con il pomodoro, la mozzarella e inforna, abbassa la temperatura a 230° e sposta la teglia nel ripiano centrale del tuo forno prosegui la cottura per altri 10 minuti.

La pizza sarà altra, soffice, digeribile, con una base leggermente croccate, proprio come quella in pizzeria! Allora? che aspetti, prova anche tu la pizza Bonci a lievitazione 24 ore.