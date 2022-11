Lavori all’Arco Naturale di Palinuro, minoranza:

Sorride l’amministrazione comunale di Centola, guidata dal sindaco Rosario Pirrone. Presto prenderanno il via i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’Arco Naturale di Palinuro. L’iter che permetterà l’apertura del cantiere è stato completato e la notizia annunciata con enfasi. Pronta, però, la risposta del gruppo consiliare di minoranza “Dalla tua Parte”.

Arco Naturale d i Palinuro, la replica del gruppo di minoranza

«Diamo a Cesare quel che è di Cesare», dicono dall’opposizione, sottolineando come è importante promuovere una notizia tanto attesa ma al contempo invitano a ripercorrere l’esatto iter che ha portato a questo risultato. In tal senso un ruolo importante lo ha avuto proprio la precedente amministrazione, guidata da Carmelo Stanziola.

«I cittadini devono conoscere la realtà», sentenziano. L’intervento di consolidamento, risanamento conservativo e ambientale dell’Arco Naturale di Palinuro, infatti, era stato oggetto di un lungo e complesso. Momento saliente l’accordo di programma stipulato nell’ottobre del 2018 a Palinuro. Presente anche l’allora Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Avevano firmato il protocollo la Regione Campania, l’Autorità di bacino distrettuale, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Centola che gestisce l’iter progettuale.

L’opera era stata quindi finanziata (circa 3,6 milioni), progettata e messa a bando. I lavori sarebbero dovuti cominciare già il 15 ottobre, secondo il cronoprogramma della precedente amministrazione.

Le contestazioni

«Non si riesce a capire i sentimenti che albergano nella testa di taluni amministratori nei confronti di chi su quest’opera ha lavorato alacremente e dispiace che gli stessi vengano considerati solo dei competitors», si legge in una nota del gruppo “Dalla tua parte”.

Poi l’auspicio che le opere partano e vengano realizzate in tempi brevi e senza ulteriori ritardi, al fine di evitare «il rischio di ostacolare le attività turistiche presenti in zona».

Il progetto di risanamento dell’Arco Naturale si articola in due lotti funzionali. Il primo prenderà il via nei prossimi giorni e consentirà di mettere in sicurezza l’area e garantire l’accesso alla spiaggia ed un secondo per migliorarne la fruibilità. Quest’ultimo si realizzerà successivamente.