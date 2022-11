Fondi Pnrr: più di 700mila euro per un centro che si occuperà di disabilità, il progetto di Buonabitacolo

Un centro per la disabilità di tipo intellettivo, rivolto anche alle famiglie residenti nel Vallo di Diano. Grazie ai fondi Pnrr, il Comune di Buonabitacolo avrà, nei prossimi mesi, un centro per le disabilità.

Tutto ciò, grazie ad un finanziamento a fondo perduto di 715.000 euro ottenuto in seguito all’approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del progetto candidato dal Comune.

“Il progetto – ha spiegato Ernesto Arminio, responsabile dell’Ufficio Europa – prevede l’ammodernamento dei locali dell’asilo dove verrà realizzato il centro destinato a chi ha una disabilità di tipo intellettivo e sarà aperto anche alle famiglie che sono residenti in altri comuni del Vallo di Diano. Il progetto avrà una durata di 4 anni, ma siamo già al lavoro per fare in modo che continui anche dopo il primo quadriennio prevede anche l’assistenza domiciliare continuativa e l’organizzazione di attività culturali e sportive. E’ previsto anche l’impiego di circa 15 operatori”.

A giugno 2023 prevista la fine dei lavori

«Siamo davvero soddisfatti per questo importante risultato, – ha dichiarato il Sindaco Giancarlo Guercio – sia perché stiamo facendo ogni sforzo per creare delle occasioni di lavoro in questo territorio, sia perché vogliamo che Buonabitacolo si distingua per alcuni progetti speciali, come questo. Lavorare sulle diverse abilità e farlo in modo inclusivo, partecipativo, senza lasciare nessuno indietro, promuovendo uno scambio sincero e vero sulle diversità e sulla compartecipazione attiva, integrando e non escludendo, per noi è una sfida. Con questo progetto mettiamo la prima pietra di una programmazione seria e umanamente costruttiva. Altre iniziative seguiranno».

«Una grande soddisfazione si esprime, – sottolineano il primo cittadino ed il Vice Sindaco Enza Basile, delegata alle Politiche Sociali – considerando soprattutto la singolarità del progetto che è stato valutato positivamente dalla Commissione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; una seria opportunità di lavoro per tanti professionisti del settore, una vera occasione di crescita culturale e umana. Un ringraziamento particolare va agli amministratori, ai dirigenti e ai consulenti PNRR dell’ente comunale che stanno seriamente credendo nello sviluppo del territorio e nel servizio della pubblica amministrazione».