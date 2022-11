Biagio Antonacci torna al PalaSele dopo il sold out delle scorse settimane

Dopo il sold out dello scorso 11 novembre Biagio Antonacci annuncia una nuova data al PalaSele di Eboli. Appuntamento il 25 maggio 2023. Una occasione per tutti i fan della Campania che non erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto per lo show delle scorse settimane, andato esaurito con largo anticipo.

Nuova data per il tour di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci propone il Palco Centrale Tour con il quale è tornato sul palco dopo più di 3 anni di silenzio. Si tratta del periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo.

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

I biglietti

I biglietti delle nuove date sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi su www.ticketone.it e ticketmaster.it. Si arricchisce ulteriormente la stagione dei grandi live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni che intanto prosegue il prossimo weekend. Sabato 3 e domenica 4 dicembre, il primo tour dei ME CONTRO TE, mentre martedì 6 è atteso Salmo con il “Flop Tour” e lunedì 12 Alessandra Amoroso con “Tutto Accade Tour”.

Il cartellone

Salgono a 4 gli appuntamenti già annunciati per il 2023: “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” il 30 marzo, “MAX30” il tour con cui Max Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera al PalaSele il 7 aprile, il “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti che farà tappa a Eboli l’11 aprile e il grande ritorno di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour” il 25 maggio.