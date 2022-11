Battipaglia, Magie di Natale: Presentato il programma delle iniziative.

Questa mattina, alle ore 11.30, presso la sala conferenze “D. Vicinanza” del municipio di Battipaglia, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata l’iniziativa di beneficenza MAGIE DI NATALE, organizzata dal Movimento “Battipaglia Radici e Valori” in collaborazione con l’Associazione “VINORA”, con il patrocinio del Comune di Battipaglia.

Magie di Natale: la presentazione

Erano presenti il sindaco Cecilia Francese, Luigi Spera e Giampaolo Lupo, rispettivamente portavoce e responsabile dell’area politiche sociali di “Battipaglia Radici e Valori”, e il presidente dell’associazione culturale “Vinora”.

L’evento

Presente alla conferenza stampa anche l’artista Riccardo Conforti, che allieterà gratuitamente la serata di gala di beneficenza, che si terrà il 16 dicembre, al termine di un percorso di raccolta fondi, provenienti anche da sponsor e offerte private, che verranno infine trasformati in buoni spesa, per giocattoli e generi alimentari e che contribuiranno a regalare un sorriso ad alcune famiglie bisognose della città, in occasione delle festività natalizie.