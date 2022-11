Nasceva oggi Umberto Veronesi personalità di spicco nel campo medico | Almanacco 28 novembre

Almanacco 28 novembre. Vediamo insieme gli avvenimenti del giorno. Gli accadimenti storici, il Santo del giorno, le curiosità e i compleanni vip. In più, sei nato oggi? Scopri le tue caratteristiche.

Almanacco 28 novembre 2022

Santi del 28 novembre

San Giacomo della Marca (Religioso e Sacerdote)

San Sostene (Discepolo di Paolo)

Santa Teodora di Rossano (Badessa)

Sant’Irenarco (Martire)

Significato del nome Teodora

risale, attraverso il latino “Theodòrus”, al greco “Theòdoros”, composto da “theòs”, “dio”, e da “dòron”, “dono”, nel significato di “dono di Dio” ed entrò presto in uso tra i primi cristiani. Oggi è personale ormai raro.

Proverbio del 28 novembre

Il povero mantiene il ricco

Aforisma del 28 novembre

Alla fine, non vieni misurato per quanto intraprendi ma per quanto realizzi. (Donald Trump)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1999 – Riapre la Basilica di Assisi restaurata: A due anni dal terribile sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche, riapre ai fedeli la splendida Basilica di San Francesco in Assisi, il cui restauro è stato completato a tempo di record e in tempo per il successivo Giubileo Universale del 2000 proclamato da Giovanni Paolo II.

Sei nato il 28 novembre? Ecco le tue caratteristiche

Sei un inguaribile ottimista, ami la vita e ti piace giocare con lei, ma, qualche volta, osi un po’ troppo. Nel lavoro devi imparare ad essere più prudente e a programmare le tue mosse. In amore il tuo entusiasmo ti porta a vivere rapporti travolgenti, ma se vuoi la stabilità, devi impegnarti più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno.

Celebrità nate il 28 novembre

1907 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro, principalmente del cancro al seno. Ha proposto e sostenuto, da sempre, la quadrantectomia, come metodologia che, affiancata alla radioterapia, dà gli stessi risultati della mastectomia, con minore impatto estetico e psicosessuale.

1984 – Martina Stella Toscana di Impruneta, in provincia di Firenze, è una giovane attrice tra le più gettonate della commedia sentimentale e delle fiction televisive.

Scomparsi il 28 novembre

1794 – Cesare Beccaria «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1680 – Gian Lorenzo Bernini: Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli e morto a Roma.