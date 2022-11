Gli e-sport: ecco cosa sono e quali sono

Gli e-sport, o sport elettronici, sono una categoria di giochi competitivi in cui gli atleti si sfidano l’un l’altro utilizzando diversi tipi di videogiochi. Le discipline più praticate negli e-sport sono spesso quelle in cui è possibile utilizzare armi o altri strumenti di combattimento all’interno del gioco.

1. Il successo degli e-sport

Gli e-sport hanno riscosso un enorme successo a livello mondiale negli ultimi anni, con tornei che vengono trasmessi in televisione e su internet con milioni di spettatori. I giocatori professionisti di e-sport possono guadagnare ingenti somme di denaro grazie a premi in denaro dei tornei e agli sponsor che li sostengono.

2. Storia di un genere

Il genere degli e-sport è nato negli anni ’70, quando i primi videogiochi competitivi cominciarono a comparire. Tuttavia, la categoria non ha riscosso un successo commerciale fino agli anni ’90, quando alcuni giochi di strategia in tempo reale hanno iniziato a diventare popolari. Nel 1997 si è tenuto il primo torneo di e-sport con premi in denaro, e da allora il genere è cresciuto esponenzialmente. Oggi gli e-sport sono un fenomeno globale, con milioni di spettatori che seguono le competizioni online e in televisione.

3. Che cosa sono gli e-sport?

Gli e-sport sono una forma di intrattenimento che riguarda gara tra giocatori di videogiochi. Le competizioni possono essere giocate da singoli individui o da squadre, e possono prevedere una varietà di formati, come tornei eliminatori o partite a tempo.

4. Discipline e tornei

I giocatori di e-sport competono in una vasta gamma di discipline, tra cui spiccano i videogiochi d’azione, i giochi di strategia e i giochi sportivi. I tornei sono generalmente organizzati in base alla disciplina o al tipo di gioco, e possono essere aperti a tutti o riservati ai migliori giocatori del mondo. I premi in denaro dei tornei di e-sport sono sempre più elevati, con alcuni che superano il milione di dollari.

5. Come si gioca?

Si può giocare dal vivo, in una location precisa oppure on line. Ogni gioco, poi, ha le sue regole. A quelle del videogioco, poi, si possono affiancare quelle degli organizzatori del torneo.

6. Esplosione di pubblico e soldi

L’e-sport è un fenomeno in rapida crescita, con un pubblico che si stima essere oltre 300 milioni di spettatori in tutto il mondo. I tornei di questo genere sono trasmessi online e sulla televisione, e gli spettatori possono anche acquistare biglietti per assistere dal vivo.