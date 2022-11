Eccellenza: San Marzano non molla, Agropoli insegue

Continua il ruolino di marcia della capolista San Marzano che in casa supera agevolmente il Buccino Volcei per 4-0 e mantiene le distanze dalle inseguitrici. Non perde il passo l’Ercolanese imponendosi per 1-2 sul difficile campo di Faiano.

L’Agropoli ritrova la vittoria in casa dopo tre turni, supera di misura la Virtus Avellino per 1-0 e lascia invariate le distanze dalla vetta della classifica.

Nelle zone alte la Scafatese supera l’ostacolo Montemiletto per 0-1 e mantiene la scia del gruppo di testa.

Nelle zone basse, invece, spicca la vittoria del Castel S. Giorgio ai danni del Vico Equense, 2-1 risultato finale.

Il torneo di Eccellenza girone B si fa sempre più avvincente per quanto riguarda la lotta promozione e per l’Agropoli sale il rammarico per le tre gare casalinghe non vinte.

RISULTATI

Solofra 1 – Baronissi 0

Costa d’Amalfi 2 – Cervirana 2

Sant’Agnello 0 – Carotenuto 0

Giffoni Sei Casali 3 – Lioni 0

Castel San Giorgio 2 – Vico Equense 1

San Marzano 4 – Buccino 0

Faiano 1 – Ercolanese 2

Agropoli 1 – Virtus Avellino 0

Montemiletto 0 – Scafatese 1

CLASSIFICA

San Marzano 35

Ercolanese 32

Agropoli 31

Scafatese 30

Cervinara 26

Solofra 23

Virtus Avellino 20

Faiano 19

Costa d’Amalfi 19

Giffoni sei Casali 19

Salernum Baronissi 16

Castel San Giorgio 13

Carotenuto 13

Sant’Agnello 12

Montemiletto 11

Buccino 11

Lioni 10

Vico Equense 9