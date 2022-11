Basket, Sala Consilina sconfitta in casa. Agropoli vince e si rilancia

Sconfitta con qualche rimpianto per la Diesel Tecnica Pall. Sala Consilina che gioca 40 minuti di buon livello contro la corazzata Ble JuveCaserta restando sempre in partita e dimostrando, per larghi tratti del match, di poter giocare alla pari.

I ragazzi di coach Paternoster approcciano il match nel modo giusto e si danno battaglia con gli avversari sin da subito rispondendo canestro su canestro mettendo in campo una grande intensità da ambi i lati del parquet.

L’epilogo del primo quarto è la sintesi perfetta del match in quanto si vede la squadra ospite col muso davanti e la Diesel Tecnica costretta ad inseguire, al termine dei primi 10′ il tabellone indica 15-17. Nel secondo periodo la squadra Casertana dopo un avvio complicato si scuote e prova a dare un segnale al match con Nicola Mei che realizza due triple consecutive e porta i suoi sul +10 costringendo coach Paternoster al timeout.

Al primo momento complicato del match peró i blue boys non si scompongono e trovano una reazione d’orgoglio che gli permette di restare attaccati al match all’intervallo lungo con il risultato di 35-41.

Dal Centro Sportivo Meridionale San Rufo a uscire vincitrice è la Ble JuveCaserta che si conferma squadra di vertice, buona sicuramente la prestazione dei Blue Boys a dimostrazione che la strada è lunga ma il cammino intrapreso è quello giusto.

Nel campionato di Serie C la Polisportiva Basket Agropoli ritrova la vittoria sul campo del Secondigliano Basket. Ottima prova dei ragazzi di Mister Di Concilio che si rialzano dopo la brutta sconfitta subita in settimana tra le mura amiche.

Cominciano subito bene i delfini comandando il gioco fin dall’inizio, imponendo un ottimo parziale nei primi due quarti della partita, grazie all’ottima partita del rientrante Spinelli e del solito Palma che combatte e spinge i propri compagni da vero leader.

Nella seconda frazione la trama non cambi con l’Agropoli che propone ottime trame di gioco e controlla con facilità l’inerzie e il pallino del gioco, bene Norci in difesa a recuperare palloni e rimbalzi, ottimi in contropiede a sfruttarli Di Mauro e Borrelli, si conclude così la partita con il risultato di 52-67.

Da sottolineare anche l’ottima prova del giovane Silvestri che con i suoi 3 punti e diversi rimbalzi si è dimostrato un valore aggiunto per la squadra.

Referto Polisportiva Basket Agropoli:

Palma 11, di Mauro 6, borrelli 11, tempone 8, Silvestri 3, Spinelli 16, botti 4, norci 2, d’Angelo 6.

Due punti ottimi per rilanciarsi nelle zone tranquille della classifica.