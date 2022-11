Cosa si può portare nel bagaglio a mano? Ecco la guida per evitare sorprese

Pensi di organizzare un viaggio per Natale o magari stai già cercando la tua meta di vacanza per il 2023? Se pensi di partire in aereo, però, fai attenzione ad alcuni particolari che possono aiutarti a risparmiare e ad evitare intoppi.

Un modo per evitare costi aggiuntivi, ad esempio, è quello di portare con sé un bagaglio a mano. Questo ti eviterà aggravi dovuti al trasporto nella stiva dell’aereo e attese in aeroporto all’imbarco e allo sbarco.

Cosa portare nel bagaglio a mano?

Vediamo cosa possiamo portare nel bagaglio a mano. La regola generale è che potete inserire in valigia qualsiasi cosa, purché non occupi spazio eccessivo e non sia pericolosa. Certamente non potrete portare armi, escluse in realtà in ogni forma di bagaglio salvo rare eccezioni, ma dovete fare attenzione anche ad accessori della nostra quotidianità come forbici o rasoi. Questi ultimi, ad esempio, possono essere portati nel bagaglio a mano purché le lamette siano inserite in appositi supporti. E le forbici? Lasciale a casa, ma se proprio non puoi farne a meno verifica che abbiano la punta arrotondata e che la lama non superi i sei centimetri.

Queste sono regole generali, ma fai attenzione perché ogni compagnia può avere specifiche restrizioni. Andiamo avanti con l’elenco di ciò che possiamo portare nel bagaglio a mano.

Oggetti personali

Innanzitutto oggetti personali come documenti, portafogli, cellulare, occhiali, fazzoletti, cuffiette. Questi sono sempre consentiti.

Poi abbigliamento e accessori. Se non vuoi rifarti il guardaroba una volta raggiunta la tua meta di viaggio porta con te ciò che ritieni necessario, ma non esagerare anche perché lo spazio è ridotto. Puoi inoltre portare phon e piastra per capelli. Tranquillo, sono consentiti e la tua acconciatura non è a rischio.

Macchine fotografiche

Ami le fotografie? Non puoi fare un passo senza scattarti un selfie? Non usare per forza il cellulare. Nel tuo bagaglio a mano puoi portare anche l’attrezzatura fotografica, gli obiettivi, piccoli cavalletti. Valuta di portare tutto ciò con te. Al ritorno potrai vantarti con i tuoi amici della vacanza e della qualità delle tue foto!

Si possono portare i liquidi nel bagaglio a mano?

Per chi ama essere sempre in buono stato, gel per capelli, lacca e altri prodotti per la persona che siano liquidi, creme o spray, possono essere portati a bordo.

Ricorda però che la normativa relativa ai liquidi in aereo prevede un massimo di un litro per passeggero che però vanno suddivisi in tanti piccoli contenitori che non superino i 100 millilitri ciascuno. Quindi niente bottiglietta da mezzo litro d’acqua. Mentre la tua borraccia la potrai portare ma… vuota.

I liquidi, inoltre, per la normativa devono essere riposti in una busta trasparente da aprire al momento dei controlli.

Il cibo

E il cibo? Beh se vai in vacanza e vuoi portarti il piatto della nonna dovrai fare un passo indietro. Però ricorda che è permesso portare alimenti nel bagaglio a mano purché non siano cibi a forma cremosa o liquida. Gli addetti ai controlli potranno autorizzarti a portare pastine o omogenizzati qualora abbiate con voi bambini.

Però ricorda: alcuni paesi hanno norme ben stringenti sulla possibilità di portare con sé cibo. Sapevi che negli Stati Uniti, ad esempio, sono vietati latticini e carni fresche? Ecco perché gli emigranti inventarono uno speciale caciocavallo contenente all’interno ben nascosta una soppressata da poter inviare ai propri familiari emigranti. In questo modo il formaggio celava il contenuto.

Le medicine

E le medicine? È possibile portarle con sé nel bagaglio a mano? Certo. Meglio se li porti nella loro confezione originale in modo da evitare sorprese durante i controlli. Nel caso di medicinali liquidi superiori ai 100 millilitri munitevi di prescrizione medica. Si anche al misuratore di pressione o altra attrezzatura medica.

Capito tutto? Ora sei pronto a partire! Attento al tuo ritorno. Queste regole vanno rispettate anche per i souvenir.